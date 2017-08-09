Сценарий 2014-го может повториться, Армению ждет удар

Экономист Ваагн Хачатрян в беседе с Lragir.am прокомментировал новые санкции США против России и их вероятное воздействие на Армению. По его словам, может повториться сценарий 2014 года, когда из-за первых санкций обесценился российский рубль, что сказалось на объемах трансфертов из России в Армению, снизилась и покупательская способность в России, наши товары потеряли конкурентоспособность, и экспорт из Армении резко сократился. «Экономические процессы в России не могут не сказаться на Армении. Российские компании в значительной мере представлены в Армении, кроме того, мы зависим от российского рынка в смысле экспорта», говорит экономист. По словам Ваагна Хачатряна, сложно сказать, в какой момент Армения ощутит на себе последствия санкций, поскольку они связаны с финансовой и энергетической сферами, где воздействие не бывает непосредственным. «Однако, учитывая зависимость экономики России от энергетики, а также события в финансовой сфере России, можно полагать, что санкции не окажутся без последствий. Это приведет к дополнительным расходам, и не исключается новая девальвация российского рубля, что и скажется на армянской экономике. Во время прошлых санкций мы пострадали прежде всего из-за обесценивания рубля. Это сказалось и на трансфертах, и на покупательской способности в России, что ограничило объемы экспорта из Армении, и имела место утеря конкурентоспособности. Воздействие прежних санкций продолжалось почти два года, пока российская экономика кое-как адаптировалась», говорит Ваагн Хачатрян. Сейчас в Армении пытаются восстановиться после первого удара, восстанавливаются объемы экспорта и трансфертов. Но уже появляются новые проблемы. «Не исключается, что повторится тот же сценарий. Все зависит от способности российской экономики к сопротивлению, от того, в какой мере энергетические компании смогут адаптироваться к новым условиям», говорит экономист. По его словам, воздействие санкций скажется уже через несколько месяцев, если не применить технологии. Новые технологии могут позволить России достичь хотя бы относительной независимости. Санкции заставляют в том числе и задуматься о развитии. Армения также не должна зависеть от экономики одной страны. «Диверсификация относится также к экспортным рынкам. То есть, нужно производить качественный товар, который будет продаваться не только в России, но и в Европе. Тем более, что у нас с Европой льготный режим GSP+. Нам нужно воспользоваться возможностями европейского и американского рынков, где нам дали льготный режим. Но мы не можем воспользоваться ими в том числе и из-за отсутствия качественной продукции. Задачей нашего правительства и бизнеса должна стать такая продукция», говорит Ваагн Хачатрян.