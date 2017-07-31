Россия попытается упразднить армянский фактор

Наш собеседник – публицист, политолог Ануш Седракян. США ужесточают санкции против России, которая намерена применить контрсанкции и сократить число американских дипломатов. Какие угрозы это может содержать для Армении? Думаю, США направляют эти санкции в основном против криминально-олигархической системы России, что затронет интересы и армянской криминальной олигархии. Одним из потенциальных эффектов могут стать попытки олигархов восполнить потери за счет народа. Но главное для меня – выбор системы безопасности: очевидно, что эти санкции направлены на упразднение рычагов влияния России, которое подпитывается военно-промышленным комплексом. То есть, Россия должна продавать свое оружие и не иметь права произвести новые виды вооружений. Россия – это бензоколонка, и теперь ее пытаются лишить всех рычагов влияния. Экономика Армении напрямую не пострадает от санкций, потому что они направлены на газовую и иные сферы, которые в Армении уже на грани изношенности. Будем надеяться, что параллельно прекращению Южного и Северного проектов Армения поймет, что ей нужны альтернативные пути. Хотя вопрос в том, захочет ли Россия потерять одного из своих верных газовых клиентов, который платит по полной, и не предпримет ли более жесткие меры, чтобы удержать Армению в газовой и военной кабале? Россия все еще обладает рычагами влияния, в основном политическими. Поэтому в Армении скоро можно ожидать активации пророссийского крыла, возможно, обострения на карабахском фронте. Чего может ожидать Армения от российско-турецкого сближения, тем более, что сейчас Россия поставляет оружие не только в Азербайджан, но и Турцию? В Армении происходят серьезные политические процессы, и годами подпитывавшие конъюнктуру столпы разваливаются. В основе векового «военно-политического» и «дашнакско-исторического» мифа был тезис о том, что Россия защищает Армению от Турции, хотя четко очерчено, что Россия защищает последнюю советскую границу – армяно-турецкая граница была рубежом между СССР и НАТО. Сейчас, когда Турция открыто говорит о вероятности отказа от вступления в ЕС и выхода из НАТО, становится очевидно, что скоро эта граница не нужна будет России. А это значит, что ей не нужно будет моноэтничное и антитурецкое население в Армении. Не случайно в этом контексте предлагается признать русский язык официальным в Армении, говорится о евразийской валюте и прочем. Россия скоро не будет нуждаться в армянском факторе, а значит, она может приступить к его упразднению. Россия всегда использовала армянский фактор для решения собственных задач. И на этом фоне становится более выпуклой наша ошибка 3 сентября 2013 года, когда мы поддались шантажу и теперь вынуждены нести двойные потери. На днях Путин ратифицировал соглашение об армяно-российской объединенной группировке. Видите ли вы в этом угрозы? Это также умещается в контекст сказанного, поскольку нацелено на нивелирование суверенных факторов Армении. Русские возьмут на прицел три позиции – язык, драм и армию. Это три формальных фактора суверенитета. Они упразднят их самым низким образом, присущим российской политике. И не нужно их обвинять, потому что сама Армения почему-то не отстаивает свой интерес. Иначе Армения давно перешла бы на солнечную энергию, производила солнечные батареи, стала бы воздушным транзитным государством, а не провинцией, сидящей на газовой игле. До 2025-2040 гг. Западная Европа полностью намерена отказаться от нефти и газа, перейти на электромобили. Так с рынка будет сметена не только Россия, но и те мусульманские государства, которые считаются мировыми донорами нефти. Ретроградные страны будут бороться против такой политики. Почему мы оказались в данном ретроградном лагере, несмотря на христианское прошлое и мощный человеческий ресурс, мне не понятно.