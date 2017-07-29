Не думаю, что в Армении кто-то хочет остаться по ту сторону железного занавеса

Наш собеседник - редактор грузинского агентства Black Sea Press Гела Васадзе.Господин Васадзе, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого на днях лишили украинского гражданства, заявил, что добьется законных оснований для возвращения в страну. Как вы расцениваете позицию Саакашвили и решение Порошенко? Понятно, что под этим имеются политические мотивы. В данном случае Порошенко отстранил не столько политического конкурента, сколько человека, который поднимает вопрос о тотальной коррупции в стране. С одной стороны шаг Порошенко понятен, с другой он выглядит как большая ошибка, поскольку это удар по рейтингу властей Украины и Порошенко в частности. Мне хотелось бы узнать, кто посоветовал Порошенко предпринять такой шаг, поскольку я считаю, что это не совсем мудрое решение. Есть сведения, что экс-президента Грузии обвиняли в растрате бюджетных средств в самой Грузии. Генпрокурор Грузии заявил, что Саакашвили тратил госсредства на поваров, массажистов, на аренду гостиниц и яхт. Насколько обоснованы такие обвинения? Начнем с того, что президенты любой страны тратятся на поваров, яхт и массажистов, и президенты США не исключение. Что касается обвинений, то следует дождаться решения суда. Все понимают, что это политика в чистом виде. Насколько мне известно, у Саакашвили не обнаружены ни иностранные счета, ни недвижимость за границей, а заявления о поварах и яхтах выглядят несерьезно. Как сейчас в Грузии относятся к экс-президенту Саакашвили? Начнем с того, что у нас нет экс-президентов, они являются президентами посмертно. А мнение общества различно. Есть верные сторонники Саакашвили, есть те, кто его ненавидит, многим кажется, что он допустил слишком много ошибок, но практически все признают, что в бытность Саакашвили президентом жизнь в стране изменилась качественно. В его время действительно произошел качественный прорыв. Другое дело, что ошибки в итоге привели к тому, что он утерял власть. Я принадлежу, пожалуй, к последней группе. Национальный институт демократии США провел опрос, в соответствии с которым 77% населения Грузии однозначно выступают за вступление в ЕС. При этом в Грузии растет эмигрция. К чему может это привести? Эмиграция в Грузии не растет. Снятие визового режима между Грузией и ЕС по большому счету не привело к крупным миграционным потокам. Люди ездят попутешествовать или уезжают насовсем, как это было прежде. Что касается членства в ЕС, думаю, если провести в Армении нормальный опрос, люди тоже выскажутся за власть закона, за право быть защищенными, за независимое правосудие и современные демократические институты. В Грузии, как и в любой нормальной стране, хотят цивильного и современного государства, где будет властвовать закон, а не какие-то персоналии. Не думаю, что в какой-то стране люди не хотят жить так, как в Европе. Если они выскажутся иначе, то это будет результатом мощного пиара, и я не поверю в такой опрос. Депутат армянской парламентской фракции «Елк» Эдмон Марукян заявил, что Армении следует инициировать процедуру выхода из ЕАЭС. Насколько это реально? Мне сложно об этом судить, но очевидно, что все мои знакомые в Армении, среди которых известные журналисты, аналитки и даже занимавшие в свое время высокие должности, единодушны в том, что Армении нужно как минимум интенсивно развивать отношения с Западом. Это вполне естественно, учитывая, в каком сложном регионе мы живем. Другое дело, насколько это реально. Я бы воздержался от комментариев, поскольку не считаю себя компетентным в этом вопросе. Должна ли Армения пересматривать отношения с Россией, которая продолжает поставлять оружие Азербайджану? Давайте честно – после нового пакета санкций, которые уже утвердил Сенат США и должен подписать президент, Россия останется за бортом перечня цивилизованных стран, исполняющих международное право. Неизбежно противостояние России с США и ЕС. Учитывая все это, можно полагать, что скоро вновь опустится железный занавес. Не думаю, что в Армении кто-то хотел бы остаться по ту сторону железного занавеса.