Избрав позор, и опозоримся, и получим войну

Наш собеседник – первый командующий войсками самообороны Карабаха Аркадий Карапетян. Господин Карапетян, президент Турции Эрдоган анонсировал закупку у России зенитных комплексов С400 и выразил надежду, что скоро они не только прибудут в Турцию, но и будут там производиться. С400 – оборонительное оружие, и им можно сбивать самолеты и другие летающие объекты. Но это значит, что в будущем, когда мы будем брать Турцию, наша работа осложнится. Это технические средства, оборонительные, но очень качественные. Но они не используют их, Турция так или иначе развалится. Кроме того, есть опасность российско-турецкого сближения. Исторический опыт уже есть – 18-20-е годы прошлого века. Как-то Путин, отвечая на вопрос, что бы он сделал, будь у него машина времени, сказал, что такую машину создает история. В свое время Россия вооружила Турцию, позволив ей встать с колен, и в советское время нам читали сказки о том, что Турция, якобы, совершила революцию. Ради Ленина. Это каким же наивным должен был быть Ленин, чтобы Ататюрк обвел его вокруг пальца? То есть, они просто заключили сделку. Сейчас может произойти то же самое, хотя времена сейчас другие – мы уже заплатили свою цену и уже не позволим сделать то же самое. МИД и МО Азербайджана распространили заявление о том, что, якобы, обстреливаются боевые позиции и населенные пункты. Зачем Азербайджан делает такие заявления? Наверное, они что-то готовят и пытаются мягко постелить. Это давнишняя технология. После провокации они скажут, что предупреждали об обстрелах и вынуждены были ответить. Это мелкое хулиганство. А как вы расцениваете то, что Россия с одной стороны вооружает нас, а с другой поставляет оружие Азербайджану и Турции? Честно говоря, проблемы начались, когда 200 лет назад Гюлистанским договором Россия добралась до нашей родины. Это наша вина – мы сами обратились к русскому царю, вместо того, чтобы собраться с силами и решить свои задачи. Но мы обратились к России, которая по сей день пытается быть хозяином на этой земле. У них такое мировосприятие. Мы как союзник России выполняем свои обязательства добросовестнее, чем Москва. Например, не покупаем дешевый газ и бензин в Иране, покупаем дорогой у России, а она не спрашивает нас, продавая оружие нашим противникам. То есть, Армении стоит искать новых партнеров? Партнер Армении – мировое армянство. Как говорил Черчилль, Британия выбрала между позором и войной позор, и получила вместе с ней и войну. Если народ не борется за свое достоинство, то он получит и позор, и войну. Не нужно избегать войны любой ценой, Бог с нами, пришло время решить наши национальные задачи.
Избрав позор, и опозоримся, и получим войну
-
- Интервью - 28 Июля 2017, 12:36