Границы Армении защищает государство, которое продает С400 Турции

Наш собеседник – тюрколог Рубен Мелконян. Президент Турции заявил, что подписан ряд документов по поставкам Россией Турции зенитных комплексов С400. Может ли это представлять угрозу Армении? Следует рассмотреть вопрос в иной плоскости. Важно то, что Турция – ключевой член НАТО. Не секрет, что Россия пребывает с НАТО в недружественных отношениях, и в этом смысле несколько странно, как член блока может покупать оружие у потенциального противника Альянса. Но в меняющемся мире ломаются стереотипы, и поставки вооружений можно рассматривать в политической плоскости. Обостряются отношения Турции с Западом, с США и рядом европейских государств – союзниками Турции по НАТО, и можно полагать, что налаживание отношений с Россией и переговоры о закупках вооружений являются политическим мессиджем или средством вызвать политическую ревность. Если рассматривать проблему в привязке к Армении или армянским проблемам, то Турция, безусловно, продолжает представлять для нас потенциальную угрозу, но я не думаю, что С400 могут представлять конкретную угрозу Армении, поскольку Турции хватит и имеющегося колоссального потенциала, чтобы угрожать нам. В любом случае, военный компонент российско-турецкого сотрудничества вызывает тревогу, хотя безопасность армяно-турецких границ охраняют российские силы, и я не думаю, что русские могут продать Турции оружие, против которого потом не смогут ничего предпринять в регионе. Так или иначе, позитивные тенденции в российско-турецких отношениях как политический мессидж не могут не вызывать у нас тревогу. Тем не менее, я убежден, что данные отношения не могут привести к игнорированию армянских интересов в угоду российско-турецким, поскольку наши отношения с Россией не менее глубинные, чем отношения Турции и НАТО. Если в Турции есть базы НАТО, то в Армении есть российские базы. Одно дело – политические мессиджи, другое - конкретные базы и договора. Армения всегда страдала от российско-турецкого сближения. Вы не видите сейчас опасности? Есть исторические стереотипы, согласно которым Армения во все времена страдала от российско-турецких отношений, но нужно рассмотреть конкретную ситуацию – когда она возникла и почему пострадала Армения. Если речь идет о Первой мировой войне, то Армения была союзником западного блока – Антанты, и у нее не было союзнических отношений с Россией. И в контексте российско-турецкого сговора Армения действительно пострадала. Теперь ситуация иная, сейчас мы не являемся союзниками Запада, Англии, поэтому не думаю, что параллели уместны. Кроме того, в этих стереотипах действительно есть основания для тревоги. Турция и Азербайджан – непрогнозируемые государства с диктаторскими наклонностями. Сотрудничество с ними, тем более, военное представляет угрозу региону, безотносительно того, кто вступает в сотрудничество – Израиль, Россия или кто-то другой. Вооружение этих стран в любом случае не может способствовать стабильности в регионе. Я бы хотел процитировать своего коллегу, который сказал, что оборонная система Турции адаптирована к западным видам вооружений, и применение С400 с чисто технической точки зрения может столкнуться с проблемами. Я не военный эксперт, но и эту версию следует рассмотреть – на каком принципе строится система ПВО в Турции и совместимы ли с ней С400. НАТО уже заявило, что сомневается в совместимости этих комплексов. Но почему российско-турецкая сделка не вызвала недовольство Армении? Пока вопрос находится на уровне политических мессиджей, с российской стороны будут превалировать обходные заявления, которые еще больше распалят ревность НАТО, создав благоприятные условия для торга. Недоброжелательной реакции НАТО следовало ожидать, поскольку НАТО не скрывает, что считает Россию потенциальным противником. Но Россия в 1920 г. также помогала кемалистской армии оружием и финансами, что и помогло ей добиться успеха. И тогда Россия вроде пыталась оградить новую Турецкую республику от западного блока и превратить ее в своего союзника. Во всем этом есть и этот подтекст. Что касается отсутствия реакции Армении, могу сказать, что пока нет официального подтверждения сделки, Армения, видимо, не сочла нужным выразить мнение. Мне кажется, вооружения, которые есть у Турции сейчас, уже представляют для нас угрозу, во-вторых, С400, скорее всего, будут применены в ином направлении, а не против Армении, и третье – границы Армении защищает страна, которая продает оружие Турции. Так что, думаю, на непубличном уровне вопрос обсуждался, и российская сторона, видимо, представила аргументы. Как гражданин РА и политолог я убежден, что любое государство, которое пополняет арсенал Турции, способствует дестабилизации региона и повышению градуса агрессивности Турции, которая становится все более непредсказуемой.