Предложит ли фракция «Елк» выход Армении из ЕАЭС?

Наш собеседник – депутат от фракции «Елк» Лена Назарян. Депутат от «Елк» Эдмон Марукян заявил, что Армения должна инициировать выход из ЕАЭС. Согласовано ли это предложение во фракции? Эдмон Марукян задается вопросом, что мы делаем в союзе, где периодически нарушаются права граждан Армении, которая не желает или не может отстаивать их интересы. В пример приведены случаи депортации граждан Армении из России за малейшие нарушения, Россия не признает водительские права Армении, армянские экспортеры также подают тревожные сигналы о требовании взяток на границе России. То есть, по сути, свободного передвижения товаров и рабочей силы нет, как предполагает договор о ЕАЭС. Логика такова – нам надо либо выйти из этого союза, либо добиться защиты прав наших граждан. По части отстаивания прав успехов нет – Россия только для граждан Киргизии и тех, кто принял русский язык в качестве официального, сделала исключение по части признания водительских прав. Армянские водители остались без права работы в России. Нет реакции и на сигналы о требовании взяток с экспортеров фруктов. Никто даже не стал расследовать опубликованные уведомления. Что касается позиции фракции, то в предвыборной программе четко отмечено, что вступление в ЕАЭС было ошибкой и представляет риски для суверенитета, безопасности, экономики и естественного политического развития Армении, а также справедливого урегулирования Арцахского конфликта. Можно ли утверждать, что осенью «Елк» инициирует процедуру выхода Армении из ЕАЭС? Время очень важно в этом вопросе, и нужно понять, когда лучше инициировать процесс выхода, который предполагает определенные риски. И именно в вопросе сроков могут быть разночтения во фракции. Как вы расцениваете армяно-российские отношения? Должна ли Армения пересмотреть отношения с Россией, которая продолжает вооружать Азербайджан? Очевидно, что действующая власть во главе с Сержем Саркисяном не в состоянии это сделать из-за зависимости РПА от властей и бизнес-кругов России. Повышение суверенности может быть только делом новой власти, пользующейся общественным доверием. Очевидно и то, что члены ОДКБ должны уточнить обязательства в отношении друг друга. В то же время, Армении следует думать об альтернативных системах безопасности. Как вы расцениваете последние довольно жесткие заявления власти по поводу отношений с Россией? Что-то изменилось? В свое время Серж Саркисян и РПА не раз требовали уважения прав и интересов Армении, но это не возымело действия на «союзников». Нам все время внушали, что «Армения пропадет без России». Но даже если так, то следует понять, что и у России есть интересы в нашем регионе, и наличие российских баз – важный фактор для РФ. Ни одна страна региона не позволит России разместить базу, если Армения однажды потребует ее вывода. Поэтому властям Армении нужно «дороже продать» этот фактор. Понятно, что резкие шаги в нашем взрывоопасном регионе могут быть роковыми, но нынешняя внешняя политика не менее опасна для Армении. Должны ли политические силы Армении прояснить свою позицию по отношениям с Россией и Западом? Есть мнение, что даже «Елк» не совсем определился с этим вопросом. В нашей программе более чем прозрачно сформулированы подходы к внешней политике. По части Арцаха там отмечено, что необходимо восстановить военный баланс между Арменией и Азербайджаном. Об уступках не может быть и речи на фоне милитаристских заявлений Азербайджана. Единственным условием уступок может быть готовность Азербайджана признать право на самоопределение Арцаха. Что касается ЕС, то нужно начать новые переговоры по Ассоциации и соглашению о всеобъемлющей свободной торговле. С Грузией нужно начать переговоры по поводу транзита иранского газа. Нужно привлечь все средства для налаживания достойных и равноправных отношений с Грузией, Ираном, США, ЕС, Россией, Китаем, Индией, ближневосточными странами. Нужно также приложить усилия для разблокирования границ с Турцией без предусловий. Необходимо четко определиться с обязательствами в рамках ОДКБ, при этом Армении следует изыскивать и альтернативные системы безопасности.