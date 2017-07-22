Серж Саркисян не боится России

Наш собеседник – вице-спикер парламента Армении, споуксмен РПА Эдуард Шармазанов. Господин Шармазанов, депутат от фракции «Елк» Эдмон Марукян последовал вашему призыву и представил альтернативу ЕАЭС – Ассоциацию с ЕС. Он призвал возобновить переговоры с ЕС по ассоциации. Во-первых, хочу напомнить, что ЕАЭС – не политический, а экономический союз, во-вторых, решением 3 сентября 2013 года о вступлении в ЕАЭС Армения не отказалась от Ассоциации с ЕС. В третьих, членство в ЕАЭС позволило нам закупать дешевый газ. Четвертое – сельхозпродукция из Армении экспортируется в основном в страны ЕАЭС. И пятое – экономика Армении в сравнительных цифрах теснее связана с членами ЕАЭС, и наши товары конкурентоспособны на рынке ЕАЭС. Что касается туристов в Грузии, хочу сказать между прочим, что наши грузинские соседи предпочли бы иметь меньше туристов, но не понести территориальные потери. Ни ОДКБ, ни ЕАЭС не имеют альтернативы. Мы вступили в эти союзы не для того, чтобы кому-то понравится, а чтобы обслуживать наши государственные интересы. Допустим, мы обиделись за то, что русские продают оружие Азербайджану, хлопнули дверью и ушли. Что потом? Кто заполнит вакуум, кто даст нам оружие? Нет сейчас идеальных союзов и союзников. Да, армяно-российские отношения имеют крайне болезненную сторону – продажи оружия Азербайджану. Но у этих отношений десятки плюсов, в том числе, поставки вооружений по доступным ценам. И плюсов гораздо больше, поэтому нам надо оставаться в этом союзе. Почему власти так отчаянно защищают Россию? Есть какие-то фобии? Где вы видите фобии? Серж Саркисян признал, что, говоря об оружии 80-х годов, он укорил Россию в том, что она не выполняет свои обязательства. Где вы видите страхи? Мы руководствуемся не страхами, а национальными интересами, а страх – не политическая категория. Если мы откажемся от ОДКБ, получим две угрозы – Турцию и Азербайджан, а Россия не представляет для нас угрозу, как и ЕС. Угрозами являются Турция, Азербайджан и международный терроризм.