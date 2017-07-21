Психологическая суверенизация - ночной кошмар для русских

Наш собеседник – политолог Левон Ширинян. Господин Ширинян, спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил Армении в обмен на признание национальных водительских прав придать русскому языку статус официального. Вы расцениваете это как принуждение? Это обычное проявление российской политики. Они давно уже знают, что если не проникнуть в сознание народа посредством его языка, то ничего не получится, тем более, что и предложить-то больше нечего. Кроме того, предпринимается попытка, с одной стороны, представить армянский народ как дружественный, а с другой – лишить его идентичности. Мне кажется, они очень боятся трансформаций в общественном сознании армян, которые стали результатом их же политики. После Апрельской войны, когда даже пятая колона не помогла, они увидели, что молодое поколение готово отдаться идеям государственности и суверенитета. Это чрезвычайно важный психологический акт. Для них психологическая суверенизация – это ночной кошмар. Я предлагаю продвигать армянский язык как официальный в ЕАЭС. Он представляет народ, имеющий гораздо более древнюю культуру и цивилизацию, чем русский. Кроме того, армяне есть везде, и научить языку не составит большого труда – по всему ЕАЭС. Армяне не имеют имперских замашек, и это тоже плюс. Кстати, в 1970-х гг. в одной из комиссий ООН было предложение использовать армянский как один из языков международного общения, СССР был против. А что касается предложения Володина, то нужно выразить всенародный протест, чтобы продемонстрировать право на восстание при таком посягательстве. В Армении не может быть другого официального языка, кроме армянского. Депутат Эдмон Марукян заявил о намерении инициировать процедуру выхода Армении из ЕАЭС. Как вы к этому относитесь? Думаю, парламенту следует сформировать комиссию, которая изучит всю договорную правовую базу отношений Армении и России и попытается обнаружить в ней лазейки для обслуживания интересов армян. Мне кажется, своими шагами русские демонстрируют, что национальная территория армян имеет для них исключительное значение, чего мы не понимаем. Они боятся потерять Армению и пытаются затянуть петлю. Поэтому нужно пересмотреть все документы, особенно, те, что были приняты во времена Тер-Петросяна. Мы должны продемонстрировать, что Армения – член семьи европейских народов. А русские пусть дружат с казахами, уйгурами. Сейчас хороший момент для перехода к Четвертой республике – по-настоящему независимой. Россия продолжает поставки вооружений Азербайджану, а Армения воздерживается от жестких заявлений. Серж Саркисян говорит, что пока это оружие не нанесло нам большого ущерба. А разве в апреле применяли другое оружие? Хотя я предполагаю, что объемов приобретенного Азербайджаном оружия давно уже хватит для Армении. Видимо, Азербайджан вооружается и против Ирана. Это очень важно в контексте наших дружественных отношений с Ираном. Кроме того, получается, что Россия вооружает Азербайджан, а в Армении создает Объединенную группировку войск, чтобы воевать с собой. Думаете, это фокус? Думаю, нам надо начать процедуру создания федерального с Арцахом государства. Тогда все полномочия, суверенитет как гарантия государственности распрострнятся и на Арцах. Раз уж Россия, как она говорит, присоединила Крым, а Армения отнеслась к этому лояльно, то Россия не сможет ничего сказать по поводу создания федерации Армении и Арцаха. Остается только последний вопрос в интервью Сержа Саркисяна – мы за Россию или против? Мы требуем, чтобы Россия сформировала с нами рановправные стратегическе отношения. Если Россия не желает этого, то пусть делает что хочет, пусть возвращается домой. А что касается водительских прав, то это даже хорошо – пусть наши водители возвращаются, чтобы бороться с нами за достойное будущее и государство. В этом контексте в Армении нужно пересмотреть также признание российских водительских прав в Армении, состояние образовательной сферы и выяснить, кто и за что получает российскую пенсию в Армении.