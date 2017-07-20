Они просто издеваются над Арменией

Наш собеседник – политолог Агаси Енокян. Как вы расцениваете намерение депутата от блока «Елк» Эдмона Марукяна о том, что Армения должна инициировать процесс выхода из ЕАЭС после того, как Россия обусловила признание национальных армянских водительских прав статусом русского языка в Армении? Армения пока не получила никаких выгод от членства в ЕАЭС, и поводом для выхода должна стать не история с водительскими правами. Думаю, этот вопрос должен быть императивом всех политиков, думающих о безопасности и развитии страны. Членство в пророссийском союзе связывает нам руки как в смысле безопасности, так и экономического прогресса. Не думаю, что Серж Саркисян этого не понимает, просто он пребывает под российским шантажом, преодолеть который ему не хватает смелости, как и для того, чтобы подать в отставку. До злополучного 3 сентября русские ему также угрожали новым 27 октября. А Саркисян знает, что русские выполняют свои угрозы. В какой мере была адекватна реакция власти? Реакция была испуганной и нечленораздельной. По сути, принуждение России признать русский язык официальным в Армении является не только вмешательством во внутренние дела и конституционный уклад, но и форменной наглостью. В ответ армянские чиновники все время оглядывались, чтобы ненароком не оскорбить чем-то Кремль. Серж Саркисян заявил, что пока не решил, какой пост он займет после 2018 года. Он сказал, что не важно, кто будет премьером, потому что власть сейчас в Армении не персонифицированная, а коллегиальная. Какой мессидж вы видите в этом заявлении? Если президент не знает, что он будет делать через пару месяцев, это просто стыдно признавать. Как в таком случае выстраивать стратегию? Думаю, Серж Саркисян лукавит, сбрасывая ответственность на парламент. Нынешний глухонемой парламент выполнит любую его волю и возьмет ответственность за какие угодно решения. Есть мнение, что решение о лишении армянских водителей права работать в России по национальным правам связано с препятствованием подписанию в ноябре рамочного соглашения с ЕС. Вы разделяете это мнение? Нет, любой абзац в этом соглашении согласован с Москвой, так что, нет надобности в дополнительном давлении на Армению. Они просто издеваются над Арменией, а мы ищем политические мотивы. Политические вопросы давно решены, и Россия дает волю низменным чувствам. Коллегия ЕАЭС предложила отменить ограничения по водительским правам для стран ЕАЭС. ЕАЭС решил идти против России? ЕАЭС – это придаток России, и если они выступили с таким предложением, значит, Москва решила сделать исключение, или просто проигнорирует просьбу ЕАЭС, чтобы показать, кто устанавливает правила игры.