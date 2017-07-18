Либо это продолжится, либо Армения сняла свое условие

Наш собеседник – эксперт Французского центра стратегических исследований Кайц Минасян. На заявление министра обороны Азербайджана о том, что у них есть ПРО, способное сбивать Искандеры, отозвался Серж Саркисян, который сказал, что делающие такие заявления люди не понимают, что такое Искандер. Можно ли утверждать, что политическое урегулирование плавно переводится в военное? Это просто заявления, и обе стороны хотя позиционировать себя с более сильной стороны. Интереснее последняя встреча Налбандян-Мамедьяров. Продолжает ли Армения настаивать на внедрении механизмов расследования как на условии возобновления переговоров? В последних заявлениях об этом не упоминается вовсе. Может, Армения сделала это специально, поскольку после последнего инцидента сопредседатели выступили с осуждением в присутствии Налбандяна, заявив, что они не знают, как погибли двое мирных граждан. Может, поэтому армяне решили выждать и не напоминать о механизмах. Думаю, либо все будет по-прежнему, либо армяне уступили и сняли свое условие, чтобы возобновить переговоры. Серж Саркисян заявил, что его встреча с Алиевым может состояться осенью. Есть ли ожидания от этой встречи? Хорошо, что переговоры продолжаются, потому что иного пути нет. И хорошо, что уже заявлено о двух встречах – Налбандян-Мамедьяров в сентябре и Саркисян-Алиев. Посмотрим, как сложится ситуация в июле и августе на границе, поскольку на данный момент переговоры в тупике. Либо Армения хочет выиграть время и не выдвигает сейчас условие по механизмам, либо Армения, возможно, под давлением Лаврова (который встретился с Налбандяном) сняла условие. Посол Франции в Азербайджане заявила, что Париж всегда готов организовать встречу Саркисяна и Алиева. Есть какие-то предпосылки? Макрон явно пытается вступить в процесс и изучает позиции обеих сторон. Франция намерена проводить новую внешнюю политику и не упустит момента, чтобы вывести в повестку Карабахскую проблему. Если бы в прошлом году Олланд баллотировался в президенты, то, возможно, встреча Саркисян-Алиев состоялась бы. Франция не может быть безучастной, когда Россия и США проявляют явную активность. Чем выше будет активность Франции и США, тем выгоднее Армении, потому что опасно оставлять проблему на усмотрение России.