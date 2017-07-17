Я предлагаю открыть в Армении маленькую американскую базу

Наш собеседник – политолог Гагик Амбарян. Господин Амбарян, недавно Россия поставила очередную партию оружия Азербайджану, что вызвало волну возмущения в Армении. В интервью телеканалу «Армения» Серж Саркисян заявил, что это самый больной вопрос армяно-российских отношений. Но пока не произошло ничего серьезного, сказал он. Вот когда это будет, тогда отношение изменится. Как вы расцениваете такую позицию? Не так давно Серж Саркисян выражал недовольство в связи с продажами российского оружия Азербайджану. Но Россия проигноровала недовольство Армении и поставила Азербайджану оружия в объемах, которые по некоторым сведениям достигают 7 млрд. долларов. Россия вместе с Израилем являются главными поставщиками вооружений Азербайджану. Что касается заявления Сержа Саркисяна, если до сих пор это оружие не имело серьезных последствий, то завтра, если военные действия возобновятся, последствия будут. Никто не может гарантировать, что Азербайджан вновь не предпримет наступление, и это оружие не будет применено против армян. Когда Азербайджан закупал Солнцепеки, тоже никто таких гарантий не давал. Или «камикадзе» у Израиля, которые во время Апрельской войны нанесли большой урон. Как бы вы охарактериризовали нынешний этап армяно-российских отношений? Нынешний характер армяно-российских отношений неприемлем. Россия, будучи нашим стратегическим союзником, игнорирует нас везде где можно, начиная с продаж оружия нашему противнику и кончая непризнанием наших национальных водительских прав. Это говорит о кризисе в отношениях. Как бы ни утверждали Москва и Ереван, что все в норме, реальность иная. Стратегический союзник не может продавать оружие нашему противнику. Кроме того, присутствие российских монополистов на рынке Армении обретает характер мародерства. Форменный грабеж происходит в газовой сфере, в железнодорожном сообщении. И при всем этом Армения является единственной страной в ЕАЭС, водительские права которой не признаются Россией, только потому, что русский язык не признан официальным в Армении. Когда в свое время министр образования России предлагала переходить на кириллицу, у нас многие смеялись и заявляли, что это не может к нам относиться. Но теперь Москва периодически подвергает нас шантажу. Что можно предпринять в таких условиях? Думаю, власти Армении сами загнали себя в угол. Нам негде маневрировать, потому что все наши стратегические объекты, транспортные, энергетические, коммуникационные – принадлежат России. Мы доверили ей безопасность, даже оплачиваем коммунальные расходы российской базы в Гюмри и половину расходов российских пограничных войск в Армении. Хотя за свои военные базы в Сирии, Таджикистане, Казахстане, Киргизии русские вынуждены платить арендную плату. Мы предоставили Гюмрийской базе огромные площади, а солдаты базы стали сущей бедой для населения города. Если ваш сосед слишком свободно ведет себя в вашем доме, то его нужно либо выдворить, либо указать на место. Я думаю, нам нужно прежде всего заявить, что отныне расходы на базу в Гюмри русским придется нести самим. Кроме того, по примеру киргизского Манаса, Армении следует предоставить аэропорт, скажем, в Арзни, под небольшу базу НАТО. Думаю, армяно-российские отношения – это просто фарс, нет никаких отношений. США предлагают другим странам – будете с нами, и все будет хорошо. Россия же говорит – не будете со мной, будет плохо. Это форменный шантаж. Я понимаю, что сотрудничество с Россией для нас важно, но нынешние армяно-российские отношения неприемлемы.