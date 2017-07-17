Грузия не может руководствоваться интересами других стран

Наш собеседник – руководитель организации «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян. Господин Степанян, Грузия и Россия договорились приступить к имплементации соглашения 2011 года об открытых коридорах. Министр транспорта Армении заявил, что открытие дороги через Абхазию может стать альтернативой Верхнему Ларсу. Спецпредставитель премьер-министра Грузии заявил в ответ, что Армении не следует надеяться на открытие дороги, потому что во время переговоров транзит даже пока не обсуждается. Учитывая, что этот вопрос поднимается как минимум раз в год, можно утверждать, что принципиальных изменений не произошло. Армянская сторона утверждает, что переговоры ведутся, и открытие Абхазской дороги возможно, грузинская сторона опровергает факт переговоров. Определенный формат переговоров действительно имеет место, но они касаются регулирования между Россией и Грузией, а не региональных перевозок. Российская сторона пытается поднять вопрос о подключении Абхазии, но Грузия отвергает такую возможность. Грузия не особо заинтересована в обсуждении этого вопроса, потому что не известно, что она получит взамен. Грузия может обсуждать то, что соответствует ее национальным интересам, а значит, должны быть выполнены ее условия. Грузия настаивает на том, чтобы Абхазия не имела отношения к контролю, что неприемлемо для российской стороны и абхазской. Формула пока не найдена и, как мне кажется, в ближайшее время эта проблема не разрешится. Есть мнение, что открытие Абхазской дороги изначально было блефом России, с помощью которого она пыталась вовлечь Армению в ЕАЭС. Опыт последних лет, увы, указывает на то, что это, скорее, блеф, потому что за первым шагом не следуют другие, реальные шаги. Возможно, это было сделано с этой целью, но позиция Грузии не изменилась. Она продолжает настаивать на том, что контроль всех грузоперевозок должна осуществлять Грузия. Были сведения, что для этого хотят привлечь международные организации, но даже в этом случае не делаются практические шаги. А могут ли Турция и Азербайджан препятствовать этому? Без политического компонента, безусловно, не обходится. Грузия давно наладила отношения с Турцией и Азербайджаном, для которых Грузия является единственным транзитным государством. Товарооборот растет, включая также товары, которые поступают из Европы. Поэтому утверждения о том, что маршрут Россия-Грузия-Армения может сбалансировать маршрут Турция-Грузия-Азербайджан, по меньшей мере бесперспективны. Скажется ли отсутствие альтернативных путей на товарообороте между Арменией и Россией? Я не вижу предпосылок для снижения товарооборота, действующие маршруты – через Грузию и Черное море – функционируют, не считая зимних месяцев, когда Верхний Ларс практически закрыт. Грузия, по сути, не создает искусственных проблем для российско-армянских грузоперевозок, так как это не исходит из ее интересов. Но и открыть дороги через оккупированные территории тоже не может. Грузия не может руководствоваться интересами других стран в ущерб своим. В Армении есть круги, которые обвиняют Грузию в том, что она против открытия Абхазской дороги, но давайте понимать, что Грузия руководствуется своими интересами, как Армения и другие страны.