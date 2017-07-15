Другой бы вместо азербайджанского министра обороны застрелился

Наш собеседник – пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян. Господин Бабаян, Серж Саркисян заявил вчера в интервью, что если кто-то считает, будто Искандеры имеют сугубо психологическое значение, не понимает, какой разрушительной силой они обладают. Могут ли Искандеры найти применение? Искандеры действительно разрушительное оружие. Более того, именно они стали залогом стабильности и мира в нашем регионе, поскольку наш сосед – страна, не скрывающая агрессивных намерений. И с такой страной можно говорить только языком сдерживания. Она понимает только язык силы. Азербайджан в последнее время все время говорит о том, что обладает некими видами вооружений, чтобы снять страх с собственного населения, якобы, Искандеры никогда не будут применены, и они имеют только психологическое значение. Они ошибаются. К сожалению. Чем выше градус разрушительности армянского оружия, тем стабильнее регион. Если Азербайджан, не дай Бог, получит в какой-то момент превосходство, даже виртуальное, как в апреле, он не преминет им воспользоваться. Они не представляли, что все их агрессивные посягательства провалятся, и они потерпят поражение. Гасанов в интервью РИА Новости заявил, что во время Апрельской войны было задействовано только 15-20% азербайджанской армии, резервы и артиллерия не были задействован, а Армения среагировала так, словно это была война. Он также сказал, что Апрельская война началась из-за действий армянской стороны. Как вы расцениваете его заявления? Интервью действительно интересное, и оно раскрывает массу деталей. Другой вместо Закира Гасанова и Алиева застрелился бы, потерпев поражение и понеся такие потери. Но они продолжают грабить свой народ и подставлять его под огонь. Это не военное заявление. Во-первых, Азербайджан не скрывал, что готовится к блицкригу и готов был задействовать всю армию. Во-вторых, мы также использовали не всю армию, более того, не была даже объявлена всеобщая мобилизация. И третье – Гасанов и другие все время пытаются свалить вину на других. Он говорит, что победили бы, не вмешайся Россия. Но это сказки. Во время Первой Арцахской войны они также обвиняли русских, хотя российская армия не была на нашей стороне, наоборот, в последние советские годы именно с помощью советской армии армяне были депортированы из Северного Арцаха. При преступном попустительстве Горбачева мы потеряли Северный Арцах. Теперь они вновь пытаются свалить вину на других. Он не говорит, что девочка в июле погибла, потому что все знают, что это вина алиевского клана, более того, есть серьезные основания утверждать, что девочка погибла во время мародерства. Не случайно ни одна страна, выразившая соболезнование по поводу этого поистине трагического случая, не стала обвинять армянскую сторону. Гасанов утверждает, что сего Алханлу не имеет стратегического значения, он не говорит, что основная функция армии состоит в защите населения, потому что он не думает о погибшей девочке. Он думает только о своих проблемах. Так, Искандеры в Арцахе или нет? Искандеры могут поразить любую точку Азербайджана, даже будучи дислоцированными в Армении. Так что, по этой части безопасность Армении и Арцаха гарантирована.