Это оставлено на второй этап распада России: нужно быть готовыми к этому

Наш собеседник – экс-депутат, бывший политзаключенный Азат Аршакян. Господин Аршакян, можно ли после встречи Налбандян-Мамедьяров ожидать спада напряженности, или Баку пойдет на новые провокации? Как вы вообще расцениваете ситуацию? Ожидать от встречи министров каких-либо решений Карабахской проблемы бессмысленно. У них нет ни таких полномочий, ни прав, ни веса. Карабахская проблема и Армянский вопрос в целом появились в результате распада Российской и Османской империй. Они обсуждались во время Версальской конференции, подписания Севрского договора, потом в Лозани, Ялте и Потсдаме. Карабахский вопрос обсуждался и в Рейкъявике, и после распада Советского союза в период обсуждения статуса автономных образований было принято решение о том, что сначала нужно вырвать из Российской империи и освободить по праву самоопределения советские республики, а автономные образования оставить на второй этап распада империи. Карабахская проблема не может быть решена в ходе встреч каких-то чиновников от Армении и Азербайджана. Эта проблема связана с ликвидацией империи, она связана с татарской республикой, северокавказскими республиками, самоопределением меньшинств. Но может случиться, что мы не выдержим, отступим, нам не хватит мудрости, смелости, самопожертвования, и мы можем сдать Карабах, а в придачу Араратский марз с Эчмиадзином. Карабахская проблема имеет два ключа, один из них находится в руках эрдогановской Турции, а другой – путинской России. А военное решение – на острие штыков военных. После встречи Трампа и Путина эксперты ожидают давления на Россию и «большого взрыва». В какой ситуации в этом случае окажется Армения? Во времена смуты малым государствам приходится труднее. Конечно, сложно, в мире царит хаос, державы заняты большими проблемами, безопасность малых народов становится проблемой, и нам действительно угрожает опасность, прежде всего, потому, то Россия движется к диктатуре. Несвободная Россия опасна в той же мере для собственного народа, в коей и для других народов-соседей. Что касается встречи Путин-Трамп, то к месту вспомнить «Золотую рыбку» Пушкина: когда русские вмешивались в выборы в Армении и назначали своих ставленников в постсоветских республиках, мир смотрел на это сквозь пальцы, пока госпожа Нуланд не стала раздавать на Украине печенье. Украина указала Америке, что есть рубеж, который Россия уже пересекает. Дали понять, что Украина – это не зона влияния России, это уважаемое государство, и его народ должен сам избрать президента. Русские уже вмешивались в выборы не только в Украине, Беларуси, Таджикистане, но решили стать «царевной морей», и оказались перед разбитым корытом. Америка такого не прощает. Америка – знаменосец свободы, и если президентом Америки тоже должен стать ставленник полудиктаторского, ущербного, амбициозного, устаревшего государства, значит, нужно отменить политику. России придется столкнуться с серьезными проблемами, уже сегодня заявили, что в ЕАЭС хотят ввести параллельную торговлю, более мягкую. Это уже отпевание. Осенью этого года России предстоит выплатить 60 млрд. долларов по кредитам, а экономики не осталось. Россия поставила Азербайджану новую партию вооружений, в том числе, ракеты дальнего действия. Как должна реагировать Армения? А кто должен реагировать, власти? Они или не понимают, или осознают, но молчат. Россия не может быть нашим стратегическим союзником, мы являемся для них вассалом, они не думают о наших интересах. А кто у нас будет возмущаться – латифундисты? У них не хватит ума и отваги. Власти Армении не служат Армении, они служат империи, их специально избрали, и эти вопросы их не интересуют. Может ли «большой взрыв» в России привести к переменам в Армении? Безусловно. Перемены придут оттуда в Армению, как в 1917 году. Как только сюзерен ослабевал, ослабевали и вассалы. Возникнет вопрос ответственности, как во времена перестройки, когда КП и КГБ ослабли, и власти Армении в панике самоустранились. Но новые власти оказались великодушными и снисходительными, они не стали наказывать антигосударственные элементы, которые боролись против армянской идентичности, они даже не дали оценку тем 70 годам. Не дали оценку российско-турецкой агрессии 1920-го, Карсскому и Московскому договорам, ибо власть, которая пришла в результате ослабления Москвы, была заранее подготовленной резервной властью в Армении. Они включили прежние власти в новую, что возымело дурные последствия. На сей раз преступники, которые боролись против усиления армянской государственности, привели страну к экономическому кризису, кто продал страну, эти государственные преступники должны будут ответить. И не только в Армении, но и во всех странах ЕАЭС.
Это оставлено на второй этап распада России: нужно быть готовыми к этому
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- Интервью - 13 Июля 2017, 22:50