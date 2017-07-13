Все прояснится в этом месяце

Наш собеседник – Герой Арцаха, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос). Господин Тер-Тадевосян, как вы расцениваете последнюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана? Я не интересуюсь подобными встречами. Минская группа ОБСЕ уже высказалась по этой встрече, и им, судя по всему, все понятно. Я думаю, каждая встреча должна символизировать хотя бы шаг вперед, но встречи происходят, и ничего не меняется - как стреляли, так и продолжают стрелять. Сейчас главное – добиться хоть какого-то перемирия. Россия поставила Азербайджану очередную партию вооружений, в том числе, ракеты дальнего действия. Как должна реагировать Армения? Сегодня генсек ОДКБ Юрий Хачатуров будет выступать в Госдуме России, посмотрим, что он скажет. Может, будет заявление на уровне правительства. А у армянской стороны есть комплексы Солнцепек»? Да, несколько модификаций, часть которых производим мы. Мы также производим беспилотники. О чем говорят заявления Алиева о переговорах? Он сказал, что Азербайджан отказался принимать условия Армении, и переговоры возобновились без предусловий. Это когда Армения и Азербайджан принимали условия друг друга? Позиции диаметральные, и есть два подхода к урегулированию – территориальная целостность и право на самоопределение. Два этих принципа не пересекаются. Но обе стороны настаивают на своих позициях и не отступают ни на йоту. Эксперты говорят, что Азербайджан все больше обостряет ситуацию, что может привести к возобновлению военных действий. Как вы расцениваете ситуацию? Я не разделяю это мнение, хотя эскалация достигла апогея. Многое прояснится в этом месяце. События этого месяца укажут на вектор развития событий в регионе. Ощущение такое, что войны не будет, хотя угроза присутствует всегда. Вы утверждаете, что Азербайджан не решится на войну, поскольку опасается за стратегические объекты на своей территории. Но может ли Алиев рискнуть? Алиев проводит интересную политику. Он говорит, что воюет не с Арменией, а на собственной территории. Сейчас он делает вид, что готовится к широкомасштабным действиям. Азербайджан провел в последнее время ряд операций, и теперь им кажется, что они могут взять блицкригом Карабах. Но карабахский конфликт не похож на другие, поэтому нужно дождаться конца месяца, пока Азербайджан раскроет все свои карты, чтобы выяснить, чего хочет Алиев, кто его поддерживает. Главное, что Алиева не поддерживает Россия. Не случайно Москва заявила, что Карабахский конфликт – это не внутреннее дело Азербайджана. Самое большое влияние на Азербайджан имеет Турция. Как она себя поведет, так и поступит Азербайджан. На все это влияют и русско-турецкие отношения. Словом, все выяснится к концу этого месяца.