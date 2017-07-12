По части возобновления военных действий Азербайджан в глубокой фрустрации

Судя по сообщениям армянской стороны, Армения по карабахской проблеме ужесточает свои позиции и заявляет, что для возобновления переговоров нужны условия – имплементация венских и санкт-петербургских соглашений и снижение напряженности. Об этом в беседе с Lragir.am заявил политолог Степа Сафарян, комментируя встречу министров ИД Армении и Азербайджана 11 июля в Брюсселе. По его словам, Азербайджан явно недоволен встречей, потому что эта страна надеялась на предметные переговоры, между тем армянская сторона заявляет, что для таких переговоров нужно решить означенные задачи. Степа Сафарян считает, что Азербайджан разочарован. «Азербайджан выразит недовольство Россией и заявит, что Армения по сути против российской повестки и возобновления переговоров. Алиев попытается набрать очки и продемонстрировать, что он больше привержен российской повестке, чем Армения. Фрустрация может проявиться на границе. Азербайджан не может сидеть сложа руки, и мы не можем, к сожалению, предотвратить этот элемент его стратегии – провоцирование локальных инцидентов с целью воздействия на политическую волю армянской стороны», говорит Сафарян. Говорят о непростых отношениях России и Азербайджана, политолог отметил: «Оставим пока то, что продолжаются поставки вооружений в соответствии с заключенными военно-техническими договорами, но на дипломатическом уровне отношения России и Азербайджана сложно назвать безоблачными. Заявления Москвы о дискриминации граждан РФ армянского происхождения тому свидетельство», считает он. По его словам, очевидно, что Азербайджан бросает России вызов. «Россия возмущена тем, что подобное Азербайджану незначительное государство может игнорировать ее призывы. Это может быть ответом на решение России упразднить Всемирный конгресс азербайджанцев, что вызвало серьезную дипломатическую заминку», говорит Сафарян. Такие отношения между Россией и Азербайджаном могут сказаться на ходе карабахского урегулирования. По части возобновления военных действий Азербайджан также в глубокой фрустрации, поскольку не оправдываются его надежды на поддержку России. «Россия не только дала понять, что не позволит самодеятельности Азербайджана в отношении Карабаха, но и последними учениями продемонстрировала, что может вторгнуться на территорию, которую Азербайджан относит к своей территориальной целостности, если речь пойдет о нарушителях из Ирана. Не случайно Азербайджан потребовал разъяснений в связи с учениями армянских и российских пограничников. Азербайджан ждал явно другой реакции, как минимум лояльности и невмешательства России в случае возобновления военных действий», говорит Степа Сафарян.