Грузия оказалась меж двух огней из-за Карабаха

Ситуация на границе обостряется слишком часто, и в итоге растет напряжение между Арменией и Азербайджаном. Есть пути возобновления диалога между сторонами – как на уровне лидеров, так и министров ИД и других уровнях. Думаю, взаимное недоверие достигло максимального градуса. Международное сообщество, как мне кажется, недостаточно активно вмешивается в урегулирование, будучи занятым другим проблемами – Сирия, Украина. В этой ситуации несколько не хватает внимания к региону, в результате чего эскалация нарастает. Это, конечно, беспокоит всех, кто отслеживает ситуацию.

На этой встрече, как известно, договоренности не были достигнуты, просто сама встреча произошла в конструктивной атмосфере. Не было противоречий, которые оказалось бы невозможно обсудить. Думаю, это и есть главный итог – обе страны проявили добрую волю. Возможно, это станет платформой для дальнейших переговоров, где уже будут достигнуты какие-то договоренности.

Обострение ситуации в зоне карабахского конфликта действительно сказывается на всем регионе. Если в регионе есть очаги напряженности, то здесь не может быть крупных проектов, и те, кто вырабатывает некие проекты для Южного Кавказа, возможно, откажутся от них. Без устойчивого урегулирования и долгосрочных договоренностей, которые как минимум гарантируют временное прекращение огня, регион будет страдать.

Россия всегда проводила политику удержания контроля и наращивания своей роли путем поставок вооружений. Думаю, Россия пытается вооружить обе стороны, создав некий баланс между ними, чтобы каждая из сторон имела возможность нанести урон другой, без шанса одержать победу. Поэтому Москва будет продавать оружие обеим сторонам, в то же время позиционируя себя как силу, которая способна гарантировать относительный мир, а при необходимости оказать политическое давление на стороны. Если Россия будет вооружать только Армению, то она условно утеряет Азербайджан, который начнет искать поддержку в других странах. А если Россия будет вооружать Азербайджан, то он может начать войну и занять Карабах. А в этом случае ни Армении, ни Азербайджану Россия больше не будет нужна. Поэтому Россия пытается сохранить баланс.

Что касается Грузии, то наша страна в любом случае страдает, потому что оказалась меж двух огней. Грузия находится между Россией и Арменией, и в случае полномасштабной войны в Карабахе Россия может добраться в зону конфликта только через территорию Грузию, нарушив ее суверенитет, что, безусловно, может привести к болезненным последствиям для Грузии. С другой стороны, при таком развитии событий Грузия окажется между Арменией и Азербайджаном. Грузия и сейчас страдает, поскольку в регионе не осуществляются крупные проекты. Грузии был бы выгоден мир в регионе, что позволит рассматривать Южный Кавказ как единое экономическое пространство для инвестиций и крупных проектов.