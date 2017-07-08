Ситуция напоминает 1993 год, нужно избежать ошибок 1994 года

Наш собеседник – эксперт Французского центра стратегических исследований Кайц Минсаян. Господин Минасян, ситуация на границе вновь обострилась. Азербайджан ведет дело к войне, или это очередная провокация? Азербайджан, который в дипломатическом смысле оказался в незавидном положении, отчаянно пытается сломить ситуацию, сложившуюся после Апрельской войны. Зная, что перед ним закрыты двери и русских, и американцев, и европейцев, а Европарламент на днях принял новую резолюцию, где упоминается самоопределение Арцаха, Азербайджан пытается путем провокаций выбраться из невыгодной для себя диспозиции. Баку пытается провалить намеченную на 11 июля встречу Налбандян-Мамедьяров. У Баку свои внутренние проблемы – массовые нарушения прав человека, экономические проблемы, связанные со спадом цен на нефть, социальные – в результате дефолта банковской системы, а теперь и военно-политические – болгарская газета провела расследование, по итогам которого азербайджанскую авиакомпанию обвинили в поставках вооружений джихадистам и террористам. То есть, Азербайджан в тупике по всем направлениям. Он надеялся, что с помощью последней провокации ему удастся выбраться, но не получилось. В заявлении Минской группы ОБСЕ слово «Армения» не упоминается, зато каким-то образом говорится об Азербайджане. Инцидент на границе, безусловно, случился трагический, но нужно рассмотреть последствия и причины. Сегодняшнюю ситуацию можно сравнивать с дипломатической диспозицией 1993 года, когда Азербайджан терпел поражение, Совбез ООН принял резолюцию, призывающую остановить войну, но Азербайджан не прислушался. Это привело к новым поражениям, новой резолюции и новой операции армянских сил, и так родилась 4-я резолюция Совбеза ООН. Все это произошло потому, что азербайджанцы отвергали принципы уступок и мира. Сейчас происходит то же самое. Азербайджан каждый раз отвергает варианты, предполагающие компромисс, и это закрывает перед ним двери России, Франции и США. Вот почему Баку не знает, что ему предпринять. Надеюсь, эти процессы завершатся не так, как в 1994 году, когда было подписано соглашение о перемирии. Надеюсь, мы пойдем дальше и проявим жесткость, потому что Азербайджан не может бесконечно отвергать предложения, и нужно вернуться к атмосфере мира. Вы считаете, нынешняя ситуация беспрецедентная? Все знают, что мирному процессу препятствует Азербайджан. Я не утверждаю, что предложения на переговорах исходят из интересов армянской стороны, но на данный момент препятствием является позиция Азербайджана. Азербайджан добился закрытия офисов ОБСЕ в Баку и Ереване. Это неприемлемо для русских, американцев и европейцев, которые открытым текстом жестко говорят с Баку. Азербайджан пытался последней провокацией смягчить ситуацию, но не вышло. Есть ли реальная возможность возобновления переговоров и подписания некого документа? Об этом говорить рано, надо сначала уточнить принципы, готов ли Азербайджан принять эти принципы и признать независимость Карабаха. Если Баку согласен принять принцип независимости Арцаха, тогда можно начать дипломатическую работу по подготовке мирного соглашения. Пока Азербайджан не принимает три принципа, предлагаемых посредниками - неприменение силы, территориальная целостность и право на самоопределение, эта ситуация может тянуться долго, потому что посредникам уже надоело поведение Баку. Азербайджан не желает меняться с 1993 года и продолжает отклонять все предложения. Но как долго Азербайджан готов выдержать? Если еще есть ресурсы, то ситуация продолжится, а если внутренние и внешние проблемы выйдут из-под контроля, то Азербайджан может разорвать. Второй вариант – если Азербайджану удастся преодолеть внутренний кризис и прибегнуть к новым провокациям. Но надо сказать, что Армения сейчас в большей степени готова к этим провокациям. При новых провокациях армянские силы продвинутся еще дальше.