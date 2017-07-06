Членство в ОДКБ ничего не принесло Армении

Наш собеседник – грузинский политолог, профессор Торнике Шарашенидзе. В отношениях Армении и НАТО сюрпризов нет, Армения – надежный партнер НАТО – так заявила заместитель руководителя офиса НАТО в Грузии Росария Пуглиси в ходе состоявшегося вчера в Ереване обсуждения «НАТО от Варшавы к Брюсселю: безопасность людей и реформы в сфере безопасности Армении». Как вы считаете, возможно ли тесное сотрудничество с НАТО, если Армения является членом ОДКБ? Нет, это исключено. Но Пуглиси заявила также, что Армения, будучи членом ОДКБ, активно сотрудничает с НАТО. Ну, возможно, техническое сотрудничество на каком-то уровне, но дальше дело не пойдет, пока Армения – член ОДКБ, а главное – пока в Армении дислоцирована российская военная база. Каково ваше мнение об ОДКБ как военно-политическом блоке? ОДКБ не является полноценный военным блоком, Армении членство в ОДКБ ничего не принесло. Безопасность Армении обеспечивается российской базой, а не ОДКБ. Спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Джеймс Аппатурай заявил, что Грузия должна работать над тем, чтобы в будущем стать полноправным членом НАТО. Как вы расцениваете это заявление? План действий не является самоцелью, собственно, членство в НАТО тоже не является самоцелью. Членства в НАТО можно добиться разными способами. К примеру, сейчас в Грузии есть тренировочные базы НАТО. Как известно, пока не идет речи о вступлении в НАТО, не удается даже присоединиться к MAP, но прогресс, все же, есть, и это ощущается на уровне безопасности стран. Можно ли ожидать, что в обозримом будущем Грузия станет членом НАТО? Нет, в ближайшем будущем нет. То есть, План действий для Грузии уже позади? То, что называется Планом действий - MAP, Грузия уже на деле прошла. Все пункты этого плана выполнены. С другой стороны, получение Плана действий – это само по себе политическое заявление о том, что страна почти член НАТО. Именно этого не хватает Грузии.