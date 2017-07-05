Мы таргетируем только огневые точки

Об этом министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян заявил в интервью Интерфакс. Господин министр, азербайджанская сторона обвиняет армянские вооруженные силы в обстреле населенных пунктов и убийстве гражданских лиц. Ваши комментарии. Хочу подчеркнуть, что армия Арцаха никогда не выступала с наступательных позиций, но в любой момент готова обуздать провокационные действия противника ответными мерами. Что касается заявления Азербайджана о том, что армянская армия, якобы, 4 июля обстреляла село Алханлу, что привело к человеческим жертвам, то это не что иное, как циничная попытка дезориентировать мировое сообщество за счет собственных невинных граждан. Армия обороны Арцаха никогда не брала на прицел гражданское население, как это присуще нашему противнику, мы таргетировали, и так будет и впредь, огневые точки, посредством которых противник наносит удары. С сожалением должен отметить, что военно-политическое руководство Баку взяло за обычай практику размещения своих огневых средств в пределах прифронтовых населенных пунктов и обстрелов арцахских позиций. Иными словами, прячась за спиной собственного населения и превращая его в живой щит, противник грубо нарушает международные нормы. Если действительно были жертвы среди мирного населения, то мы сожалеем. Но со всей ответственностью заявляем, что и впредь вооруженные силы Арцаха будут в полной мере пользоваться своим правом защищать свои позиции и при необходимости отвечать на наступательные действия противника прицельными и несоразмерными мерами. В то же время, советуем азербайджанской стороне не прибегать к чреватым непредсказуемыми последствиями военным авантюрам и искать решение проблемы за столом переговоров, тем более, что такой подход исходит из интересов обоих народов.