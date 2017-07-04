«Гость от бога»: почему Грузия переживает туристический бум

Туристический бум, который переживает Грузия в последнее время, особенно заметен сейчас, в разгар летнего отпускного сезона. Страна становится все более привлекательным направлением туристов из государств-соседей и Европы. Быстрее всего растет число гостей из России. Как после долгих кризисов и войн грузинам удалось добиться бурного развития туризма? Какие регионы и виды туризма предпочитают россияне, европейцы, армяне, азербайджанцы и турки, самые многочисленные гости Грузии? Этим летом в центре Тбилиси — огромное число иностранцев. Старожилы не припомнят такого числа приезжих с советских времен, когда Грузинская ССР считалась «всесоюзной здравницей». В тбилисских гостиницах сейчас непросто отыскать свободный номер. В четырехзвездочном Rooms hotel RFI сообщили, что последний номер был забронирован на днях за баснословную для Грузии цену — 440 евро в сутки. Аналогичная ситуация и во всех столичных отелях среднего класса, особенно при позднем бронировании. Но даже ранние бронирования (за несколько месяцев) в трехзвездочных отелях обходятся в 100–120 евро. Еще несколько лет назад грузинские гостиницы не могли даже мечтать об этом. Активно развивается сеть хостелов и бюджетных гостиниц. Причина та же: бурный рост числа иностранцев, желающих погостить в Грузии. Растут и инвестиции в гостиничный бизнес: в Тбилиси и Батуми почти каждую неделю открываются новые большие отели. По данным Национальной администрации туризма, в прошлом году страну посетили 6 360 503 иностранцев. Это на 8% больше показателя 2015 года. Напомним, что, согласно последней переписи, население Грузии едва превышает 3,7 миллиона человек. Конечно, не все иностранные гости — туристы. Многие приезжают в Грузию по делам, но с точки зрения доходов это не столь уж важно. По сообщению грузинского правительства, общий доход от туризма в прошлом году составил $2,2 млрд при объеме бюджета страны в $3 млрд. А доля туризма в ВВП превышает 7%, то есть туризм превратился в одну из системообразующих отраслей экономики, способствуя укреплению национальной валюты в условиях разразившегося в минувшем году финансового кризиса. Больше всего в Грузии гостей из соседних стран — Армении, Азербайджана, Турции и России. Число туристов из России растет быстрее всего — на целых 22% с начала текущего года. А в прошлом году в Грузии побывали более миллиона россиян. Важно подчеркнуть, что граждане России (в отличии от жителей Армении, Азербайджана и Турции) очень редко приезжают в Грузию по делам, поэтому рост турпотока из России особенно ценен с точки зрения развития отрасли. Ежегодно растет и число гостей из западных стран — ЕС и Северной Америки. Как же Грузия смогла добиться таких успехов не будучи богатой страной? И это при том, что в двух ее бывших автономиях — Абхазии и Южной Осетии — все еще тлеют конфликты, а с Россией вообще отсутствуют дипломатические отношения. Специалисты отмечают, что позитивную роль сыграли сразу несколько факторов. Во-первых, большие государственные и частные инвестиции в развитие туристической инфраструктуры Тбилиси, особенно двух ключевых регионов — Аджарии и Кахетии. Во-вторых, очень активная рекламная кампания с использованием самых престижных и влиятельных мировых медиа-платформ. Наконец, немаловажным фактором является и традиционная культура гостеприимства, благодаря которой гости в Грузии чувствуют себя более чем комфортно. Стремительное развитие т.н. «тематического туризма» в интервью RFI отметила менеджер туристической компании Easy Travel Agency Анжелика Манукян.В развитии туризма Грузии очень помогает и то обстоятельство, что в соседних странах (Турции, России и Азербайджане) резко ограничены и даже запрещены азартные игры. Грузинские и иностранные инвесторы ежегодно вкладывают в казино и слот-клубы сотни миллионов долларов. Большие гостиницы в Аджарии строятся именно «под казино» для гостей из Турции. Немало игорных заведений открылось и в Казбегском районе — у самой границы с Россией. Кроме того, немаловажно, что Грузия по праву считается одной из самых безопасных стран с точки зрения криминогенной обстановки: уличная преступность, а также квартирные кражи сведены к минимуму — во многом благодаря жесточайшим мерам: преступление против туриста считается обстоятельством, отягчающим вину. Известны случаи, когда преступники, ограбившие иностранного гостя в Батуми, были приговорены в общей сложности к 30-летнему тюремному заключению по нескольким статьям УК. Как бывшие, так и нынешние власти страны не жалели и не жалеют ресурсов и усилий для превращения туризма в главную отрасль экономики. Причем, это тот случай, когда их усилия пользуются абсолютной поддержкой всего общества. И дело не только в меркантильных соображениях и желании зарабатывать на туризме, а прежде всего в национальной культуре: в Грузии говорят, что «гость — это посланец бога». А эта культура появилась на Кавказе задолго до открытия морских либо зимних курортов, горнолыжных трасс и казино.