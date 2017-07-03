Что означает «незаконное обогащение» чиновников

1 июля 2017 года вступила в силу статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении, о чем Арменпресс побеседовал с замминистра юстиции Суреном Крмояном. Господин Крмоян, в каких случаях чиновника могут обвинить в незаконном обогащении? Незаконным обогащением будет считаться увеличение имущества чиновника или сокращение обязательств, которые в значительной мере превышают законные доходы и не обоснованы разумным образом. Значительным считается превышение в 5 млн. драмов. Какие официальные лица подвержены действию данной статьи? Речь идет о перечне лиц, установленных законом «Об общественной службе», которые представляют декларации об имуществе и доходах. Кстати, с 1 июля круг этих лиц существенно расширился. Вместе с законом о незаконном обогащении было также ограничены наличные сделки. С чем это связано? Лица, представляющие декларации об имуществе и доходах, обязаны совершать сделки, скажем, по получению или отправлению трансфертов, доходов от предпринимательской деятельности или отчуждении имущества, исключительно в безналичном режиме, если получаемая единовременно сумма превышает 2 млн. драмов или эквивалентную им сумму.