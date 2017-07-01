В Евразийском союзе ни у кого нет будущего, даже у России – Гела Васадзе

Наш собеседник главный редактор грузинского агентства Black Sea Press Гела Васадзе. Господин Васадзе, министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян предложил прибывшему в Армению министру экономики и устойчивого развития Грузии Георгию Гахария начать совместный экспорт в третьи страны. Насколько реально выглядит такая перспектива? Честно говоря, я не совсем понимаю, что такое совместный экспорт. Если речь идет о том, чтобы грузинские товары под армянской маркой поставлялись в еваразийские страны, то это решается не на государственном уровне, а в переговорах между бизнесменами. То есть, когда армянские товары под маркой грузинских доставляются в ЕС, а грузинские товары под маркой армянских в ЕАЭС, это возможность избежать высоких таможенных пошлин. Вполне возможно, что это уже происходит, но эти вопросы должны явно решаться не на государственном уровне. Это ли имелось в виду, я не знаю, поэтому надо сначала расшифровать, что значит совместный экспорт. Почему по-вашему именно через Армению Грузия пытается выйти на евразийский рынок? А вы уверены, что это Грузия пытается выйти на евразийский рынок? Скорее, здесь речь идет о европейском рынке, который гораздо богаче евразийского. Что касается евразийского рынка, то у меня к нему весьма прохладное отношение, потому что он подвержен политическим рискам, и Россия в любой момент может применить санкции, в том числе, против Армении. Около двух лет лет назад Грузия подписала соглашение об Ассоциации с ЕС, которое уже вступило в силу. Каковы ваши оценки, каковы плюсы ассоциации? Это нормальный процесс, к которому мы шли много лет. После соглашения об Ассоциации было подписано соглашение о безвизовом режиме. Мы пока на полпути к ЕС, но Грузия идет к плотной интеграции с Евросоюзом, просто потому, что мы часть Европы, мы часть христианской цивилизации, которой более двух тысяч лет. Каковы ожидания от тесной интеграции с ЕС? Я надеюсь, моя страна будет достойна стать частью Европы, чтобы завершились реформы, и внутри нашей страны были такие же законы и стандарты прав человека, как в Европе. И уверяю вас, если все будет так, то будет такой же уровень жизни. Другое дело, что мы все еще в Советском союзе. Мы еще не решили, как мы можем из него выйти, но это процесс достаточно длительный. А Армения имеет перспективы развития в Евразийском союзе? Я думаю, в Евразийском союзе нет будущего ни у кого. Странам, которые считают себя частью Европы и христианской цивилизации, не место в Евразийском союзе. Евразийский союз – это продолжение СНГ, который был создан как бракоразводная контора для советских республик. И у России тоже нет будущего в Евразийском союзе, она со временем будет стремиться в Европейский союз. Путину это не нужно, но нужно тем людям, которые живут в России. Люди хотят чувствовать себя защищенными, чтобы их защищал закон, чтобы у них были европейские стандарты защиты прав человека, справедливый суд. Люди хотят развития и достоинства, и то, и другое в Европейском союзе на более высоком уровне, чем в Евразийском союзе.