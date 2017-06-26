АрмИнфо: Участие в процессе урегулирования позволит Арцаху взять долю ответственности за поддержание региональной стабильности

Вы применили правильное слово «возвращение» в вопросе участия официальных представителей Республики Арцах в переговорном процессе. На самом деле, еще в сентябре 1993 года Минская Группа СБСЕ (ныне ОБСЕ) признала за Нагорным Карабахом статус стороны в конфликте. В дальнейшем этот статус был подтвержден в документах ОБСЕ и косвенно в одной из Резолюций СБ ООН, принятой по НК конфликту. Российская посредническая миссия всегда работала с руководством НКР, как с официальными представителями одной из трех сторон конфликта. Возвращение делегации Арцаха за стол переговоров не только восстановит искаженный диалоговый формат, но и повысит эффективность мирного процесса. Полноценное участие Арцаха на всех этапах переговоров важно с точки зрения разделения ответственности конфликтующих сторон за результаты мирного процесса. Власти Арцаха продолжают выступать за полноправное участие в процессе и готовы взять на себя свою долю ответственности за поддержание региональной стабильности и судьбу региона в целом. Что касается вопроса территорий, то согласно Конституции Республики Арцах этот вопрос находится в компетенции ее граждан. Соответствующая статья Конституции может быть изменена только путем всенародного референдума. Статус НКР как независимого государства был легитимно определен всенародным референдумом в 1991 году и в дальнейшем более десяти раз прямо или косвенно подтверждался гражданами Арцаха.

Предпочитая не говорить о правовом статусе НКР, в Баку действительно предлагают принцип «территории в обмен на мир». Во-первых, это очередная бесперспективная попытка вести переговоры с позиции силы, во-вторых, данная позиция нацелена на искажении сути конфликта. На самом деле основная проблема заключается в том, что в Баку не желают признавать фундаментальные права граждан Арцаха и право Республики Арцах на существование. Фокусируя внимание международных посредников на проблеме территорий, Азербайджан пытается не только исказить суть конфликта, но, получив территории, уже на первом этапе лишить граждан НКР всех преимуществ и возможностей по обеспечению собственной безопасности, а на втором – установить тотальный азербайджанский контроль над Нагорным Карабахом, где не останется коренное армянское население. Чтобы понять, что причиной конфликта являются не территории, которые перешли под контроль Армии обороны НКР в ходе инициированной Азербайджаном агрессии в 1992-1994 годах, достаточно вспомнить, что Арцахский конфликт возобновился в 1988 году, когда проблемы этих территорий не существовало. Поэтому абсурдно полагать, что конфликт можно урегулировать путем сдачи территорий Азербайджану. Путем уступки территорий можно добиться не мира, а отложенной войны. И новая война начнется с более удобных для противника позиций. Азербайджанская сторона не случайно пытается заполучить территории вдоль реки Аракс, которые с востока замыкаются на Мегринском районе Армении. Именно данное направление удара было одним из основных в ходе Апрельской войны. Кроме того, Азербайджан вместе со своими турецкими союзниками наращивает и укрепляет военную группировку в Нахиджеване, уже с запада Мегри. Эти и другие действия азербайджано-турецкого тандема создают экзистенциальную угрозу не только для Арцаха, но и для Республики Армения. При нынешнем раскладе сил в самом регионе, а также с учетом динамики вокруг региона, достижение полноценного урегулирования проблематично. Но при проявлении Азербайджаном соответствующей политической воли и конструктивного подхода, стороны могли бы договориться о прекращении кровопролития на границах. Искусственное нагнетание ситуации на передовой линии не решает ни политические, ни военные задачи и все более отдаляет мирную перспективу.

Продолжение

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