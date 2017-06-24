Момент истины для властей Армении настал

Армения со своей экономической, военной, энергетической системой тесно сращена с российской системой. Речь идет как об объединенной системе ПВО, так и Объединенной группировке войск, в которую входит целый армянский корпус. Речь также о присутствии российской базы в Армении и заявлении главы МИД России о том, что эта база может быть использована в борьбе с ИГ в Сирии. Речь об энергетической зависимости посредством госкорпорации Газпром, который не только сохраняет монополию на поставки газа, но и является препятствием для изыскания других источников энергии, поскольку менеджмент трубопровода Армения-Иран также передан Газпрому. В этих условиях для выхода из-под российской зависимости сотрудничество с ЕС крайне важно.

Исходя их упомянутых факторов зависимости, Армения не имеет возможности для развития - в сфере безопасности, снижения рисков, реформирования в энергетической сфере, либерализации рынков, снижения коррупционных рисков Армении нечего ждать от России. Тем более, что в России вопиющие случаи ограничения прав и свобод граждан.

В этих условиях ЕС становится одним из шансов, и сотрудничество с ЕС имеет не только финансовое измерение, но и цивилизационное – как в упомянутых сферах, экономической, правовой, при выходе на международный рынок, так и в контексте развития государстенных институтов. Финансовая поддержка направлена в том числе и на поддержку снижения зависимости.

Посол ЕС, фактически, указал на проблемы в электоральном процессе, а власть формируется именно посредством выборов, и именно ею обусловлено решение вышеозначенных задач. До Свитальского такую же обеспокоенность выражали Совет Европы, ЕС, БДИПЧ/ОБСЕ. Причем, об этом говорилось не раз, но ситуация не меняется. В основе поддержки ЕС – реформы института выборов, упразднения безнаказанности, коррупции. И в этом смысле реакция представителей РПА на заявления Петра Свитальского противоречит принципам сотрудничества ЕС и Армении. В этих заявлениях нет диктата, только компонент поддержки.

У нас уже проблемы по части выборов, есть претензии из-за поведения власти, внешнеполитической ориентации. Месяц назад Армения вновь поддержала Россию на голосовании в ООН по поводу агрессии России в отношении Украины. Проблем масса, честно говоря, я не особо верю, что власти Армении действительно хотят подписать соглашение с ЕС, поскольку оно совершенно не соответствует их стандартам. Соглашение нацелено на институциональные реформы, и только в этом случае следует ожидать финансовой поддержки от ЕС. Армения явно пользуется директивным отношением Кремля по всем тем сферам, о которых я говорил, что привело к стагнации. Возможность для развития может предоставить сотрудничество с ЕС, и нежелание развивать это сотрудничество можно расценивать как отказ от развития. Это обусловлено и намерением удержать власть. Так что, думаю, власти, Серж Саркисян оказались перед дилеммой – либо рефромы, которые чреваты угрозой потери власти, но могут обеспечить финансовую поддержку, а значит, снижение зависимости от Кремля. Либо имитация.

У Сержа Саркисяна нет ресурса для удержания у власти в случае реформ. Какое-то время он путем имитации мог использовать поддержку ЕС и хорошие отношения с Россией, вернее, обслуживать заказ России. Но теперь пространство для маневров сузилось. Нужен либо кардинальный шаг, нацеленный на реформы, при которых ему придется отказаться от власти, либо придется перейти к полноценному построению консолидированного авторитаризма на руинах диктатуры. Но для этого нужны ресурсы, которые не может предоставить Россия. Эта дилемма доводит до безумия, проявлениями которого и стала реакция на заявления посла.

Армения больше не может существовать в рамках российского влияния как живой организм. Власти должны определиться с приоритетом – собственная власть или будущее Армении. Наступил момент истины, и его не обойти заявлениями и манипуляциями.