Panorama.am. Размещение устройств видеонаблюдения практически свело к нулю эффективность азербайджанских диверсионных групп

О ситуации на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, возможных развитиях и обострении на границе корреспондент Panorama.am побеседовал с советником президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Тиграном Абрамяном. – Какая в целом ситуация на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск? Существует ли на данный момент риск широкомасштабной войны? – Ситуация, в целом, переменчива, обострение возможно в любой момент. Особенно в последние годы Азербайджан разместил достаточно большие человеческие ресурсы и технику на довольно близком от приграничной линии расстоянии – в воинских частях, на базах, в условиях чего ситуация за короткое время может измениться. Риск войны существует всегда, на данном этапе ситуация находится преимущественно в рамках логики „приграничных войн”. Но повторяю: за короткое время ситуация может кардинально измениться. Речь не конкретно о сегодняшних событиях, а в целом о ситуации, складывающейся годами на передовой, тем более, что на данный момент переговоров фактически нет. – Говорят, после апрельской войны армянская сторона существенно укрепила свои позиции, оснастив их новыми техническими средствами. На каком этапе находится процесс оснащения передовой линии техническими средствами? – Процесс оснащения передовой линии техническими средствами, модернизации в Армии обороны Арцаха стартовал еще в 2015 году, однако в наиболее активную стадию вошел особенно после апрельских событий. Это продолжительный процесс, он активно продолжается и сегодня. – Эксперты отмечают, что благодаря технической оснащенности характер предпринимаемых азербайджанской стороной атак изменился. Существенно сократилось число диверсий, поскольку армянским военнослужащим с помощью видеокамер удается вовремя заметить и пресечь попытку проникновения. Это так? – Размещение устройств видеонаблюдения практически свело к нулю эффективность проникновения разведывательно-диверсионных групп противника. В случае осуществления надлежащего наблюдения все действия противника обречены на провал. За последний год провалились многочисленные операции противника, он понес потери и не случайно, что в последний период количество операций этих групп резко сократилось. – В какой степени техническое пополнение проводится за счет госсредств и какая часть осуществляется при содействии частных лиц? – Мне бы не хотелось указывать, какая сумма направляется на реализацию данных работ, какая часть осуществляется за счет госсредств, а какая – финансируется из кармана частных лиц. Могу лишь отметить, что целевые расходы из госбюджета в этом направлении выросли. Весомым является и содействие частных лиц, которые осознают серьезность ситуации и важность данных работ, направляя средства на обеспечение и совершенствование компонента безопасности.