Ощущение такое, что Армения пытается продвигать план Б – не подписывать документ с ЕС

Первое, что можно усмотреть – власти Армении пытаются создать предпосылки для того, чтобы не подписать в ноябре рамочное соглашение с ЕС. Петр Свитальски сказал, что говорил о проблемах с выборами и в приватных беседах с армянскими чиновниками. Но тогда они не возмутились. Что же вызвало гнев армянской власти? Возможно, власти просто ищут «повода». Кроме того, это может означать столкновение старых и новых подходов: до сих пор ЕС давал деньги на реформы, а власти, имитируя перемены, растрачивали их без видимых результатов. Сейчас ЕС меняет правила игры и говорит, что требует большего взамен на большее. Власти, вроде, пытаются вынудить Евросоюз работать по-прежнему, без требований. Но ЕС устами Свитальского говорит, что даст больше только в обмен на большее.

Если учесть, что Серж Саркисян не опроверг заявления Давида Арутюняна и Шармазанова, получается, что власти, фактически, отказываются выполнять требования, выдвинутые в рамках финансирования реформ. Серж Саркисян словно говорит, что обещанной глубины демократии не будет.

Я не могу об этом говорить, но есть ощущение, что власти готовят план Б. Делается ли это под влиянием российского фактора или иного, но власти готовятся к варианту отказа от подписания документа. Возможно, дело не дойдет до этого, но власти готовят соломку на случай, если это случится, чтобы переложить вину на ЕС и обеспечить себе алиби.

Заявления посла закономерны, и мнения о том, что это вмешательство во внутренние дела страны, необоснованы. Посол напрямую утверждает, что ЦИК не только не в состоянии обеспечить справедливые выборы и утерял вотум доверия, но и не имеет возможности контролировать электоральный процесс. Если рассматривать заявления посла Свитальского в контексте отчетов о выборах европейских наблюдательских миссий, то можно заметить, что и там говорилось о подкупе. То, что посол обвиняет ЦИК в бездействии, не должно было стать для нас новостью – мы давно об этом говорили. Так что, это внутреннее требование, а не внешнее.

Видимо, Тигран Мукучян стоит дороже демократического будущего Армении. Живущие сегодняшним днем власти не могут пожертвовать людьми, которым обязаны за репродукцию.