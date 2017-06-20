Постоянно ставить противника на место - так и делается

Оно не было безадресным, в своем официальном сообщении сопредседатели говорят, что указали Баку на недопустимость нарушения режима перемирия. Они направляют тот же мессидж Еревану и Степанакерту. То есть, фактически указывается три стороны конфликта – Нагорный Карабах, Азербайджан и Армения. Это крайне важно. Говорится о встречах с де-факто властями Арцаха, а потом указывается, что данный мессидж направляется всем сторонам, хотя в первую очередь подчеркивается Азербайджан. Правда, мы ожидали более жесткого заявления, адресного, но вы знаете, в дипломатии не все так просто.

Прежнее было более выверенным, адресным. Но и в этом заявлении можно заметить, что они обратились в первую очередь к Азербайджану. Важно также, что указывается на исключительно мирный путь урегулирования.

Ситуация довольно сложная, и не стоит ожидать урегулирования за пару дней. Нужно идти постепенно, и поскольку пока нет перспектив окончательного урегулирования, не стоит рассматривать деятельность Минской группы исключительно в контексте окончательного урегулирования. Не менее важно сохранение мира и стабильности в регионе. В этом направлении сопредседатели проводят действительно большую работу. За их заявлениями стоят США, Франция и Россия, их рычаги влияния на ситуацию. Это тем более важно на фоне активации Турции, что недопустимо и противоречит видению НАТО и США. Сопредседатели, безусловно, учитывают самодеятельность Турции.

То, что ситуация на границе вышла на новый качественный уровень, однозначно. Но укрепления позволяют обороняться от разного рода проникновения и вылазок, диверсий, а дальнобойный обстрел в террористическом стиле – это иная ситуация. Это также и дальнобойная война, и пока нет на 100% надежной системы, которая обеспечила бы защиту от террора – гранат, минометов, снайперов. Хотя работа проводится.

С гуманитарной точки зрения мы понесли ужасные потери, мы все скорбим, но с военно-политической и геополитической точки зрения ничего нового не произошло – тот же враг, те же методы.

Что касается волшебной палочки, то в Карабахе используют дубинку, которой нужно все время бить противника и ставить на место, что и делается.

Мы отвечаем на все поползновения.