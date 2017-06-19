Мир ценой больших уступок – это капитуляция

Мы не руководствуемся задачами Азербайджана, сейчас проводится следствие в связи с инцидентами, будут разъяснения. Минская группа также должна сделать выводы. В прошлый раз МГ сделала адресное заявление, но Баку, фактически, ответил на него таким образом.

Никто не застрахован от таких инцидентов. Границу перевооружили и укрепили, но никто не застрахован. Виновные ответят. Война не закончена, враг непрогнозируем.

Каких стран? Посмотрите, что происходит в Европе, теракты были недавно в Иране. Мы давно уже присоединились к этой борьбе. Но Баку так же непрогнозируем, как и Исламское государство. Нам надо сохранять бдительность и быть готовыми отвечать на все подобные поползновения. На сегодняшний день мы можем это сделать. Мы не можем согласиться на мир ценой больших уступок, это была бы капитуляция.

Азербайджан пытается просто отвести внимание от внутриполитических проблем. А проблемы у них серьезные. Это крайне негативно сказывается на карабахском урегулировании. Вы переоцениваете их, не думаю, что они так широко мыслят.

Азербайджан не подчиняется ни международным нормам, ни подписанным договорам. На переговорах Баку говорит одно, делает другое. Мне кажется, посредникам нужно перейти от адресных заявлений к санкциям.

Вы задаете вопрос, на который я не знаю ответа. Стоит ли делать предположения, ввергать народ в панику, или говорить, что ничего не будет? Нам просто нужно быть готовыми.