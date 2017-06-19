Мир ценой больших уступок – это капитуляция

Наш собеседник – руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян. Как вы расцениваете то, что за последние 2 дня на границе погибли 4 армянских военнослужащих? Не пытается ли Азербайджан тем самым торпедировать работу Минской группы ОБСЕ и изменить формат переговоров? Мы не руководствуемся задачами Азербайджана, сейчас проводится следствие в связи с инцидентами, будут разъяснения. Минская группа также должна сделать выводы. В прошлый раз МГ сделала адресное заявление, но Баку, фактически, ответил на него таким образом. После Апрельской войны вот уже больше года говорится об укреплении границ, но инциденты не прекращаются. Никто не застрахован от таких инцидентов. Границу перевооружили и укрепили, но никто не застрахован. Виновные ответят. Война не закончена, враг непрогнозируем. Многие говорят, что нужно перенять антитеррористическую методику других стран. Каких стран? Посмотрите, что происходит в Европе, теракты были недавно в Иране. Мы давно уже присоединились к этой борьбе. Но Баку так же непрогнозируем, как и Исламское государство. Нам надо сохранять бдительность и быть готовыми отвечать на все подобные поползновения. На сегодняшний день мы можем это сделать. Мы не можем согласиться на мир ценой больших уступок, это была бы капитуляция. Вы не думаете, что Азербайджан обостряет ситуацию, чтобы добиться изменения формата Минской группы? Азербайджан пытается просто отвести внимание от внутриполитических проблем. А проблемы у них серьезные. Это крайне негативно сказывается на карабахском урегулировании. Вы переоцениваете их, не думаю, что они так широко мыслят. Эскалация произошла в дни визита в регион сопредседателей. Не стоит ли рассматривать это как шантаж? Азербайджан не подчиняется ни международным нормам, ни подписанным договорам. На переговорах Баку говорит одно, делает другое. Мне кажется, посредникам нужно перейти от адресных заявлений к санкциям. Многие эксперты не исключают возобновления военных действий. Может ли эскалация привести к этому? Вы задаете вопрос, на который я не знаю ответа. Стоит ли делать предположения, ввергать народ в панику, или говорить, что ничего не будет? Нам просто нужно быть готовыми.
Мир ценой больших уступок – это капитуляция
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- Интервью - 19 Июня 2017, 18:15