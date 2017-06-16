Серж Саркисян займет должность, которая позволит избежать волюнтаризма Москвы

Думаю, Серж Саркисян в полной мере контролирует политическое поле Армении – как власть, так и оппозицию. С этой точки зрения любые внутриполитические развития выглядят невероятными. Остаются только рычаги Москвы по инспирированию форс-мажора, и, как говорят, Карен Карапетян может стать агентом этого форс-мажора. Хотя Серж Саркисян верно служит Кремлю, Россия может выдвигать и экстра-требования или просто заниматься волюнтаризмом. Думаю, после 2018 года Серж Саркисян попытается занять такую должность, которая позволит ему обеспечить подный контроль и оградить себя от форс-мажора.

В то же время, в соответствие с новой Конституцией Серж Саркисян пытается переместисть политическую ответственность с себя на Национальное собрание, сохраняя при этом рычаги тотального контроля. Сложно сказать, где пересекутся эти векторы, но очевидно, что он займет должность, которая позволит ему избежать волюнтаризма Москвы и возложить ответственность на других.

Не думаю, что есть крыло Карапетяна. Оно не может появиться вхождением ряда топ-менеджеров Газпрома в РПА. Другое дело, что формальную власть Карена Карапетяна Москва в какой-то момент попытается использовать в своих целях.

А зачем Карену Карапетяну бороться с коррупцией? Он был назначен для того, чтобы примешать к застарелой коррупции свой драйв. В любом постановлении правительства можно просмотреть интересы того или иного олигарха.

Перемены в России – необходимое, но не единственное условие для модернизации Армении. Система в Армении довольно жесткая и вполне может сопротивляться даже в случае трансформаций в России. Хотя такие трансформации в России неочевидны. Не думаю, что Навальному удастся привести протесты к перевороту.

Лозунг «Путин вор» очень правильный, и если наши возьмут его на вооружение, думаю, можно будет достичь успеха.