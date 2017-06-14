Обострение на границе всегда было частью государственных планов Азербайджана – они убеждают свой народ в том, что будет война и эскалация. А нам нужно понять, как укрепить государство, чтобы Азербайджан не посмел атаковать. Есть несколько точек, по которым мы планируем нанести удар, и оперативная группа штаба уже знает, куда бить и чем. Если Азербайджан попытается нанести удар, то пострадает только гражданское население Армении, потому что у нас нет таких стратегических объектов, как в Азербайджане. А если мы нанесем удар, то от Азербайджана ничего не останется, поскольку только вокруг Баку - целый кластер нефтяных объектов, уничтожение которых нанесет Азербайджану невосполнимый урон. Поэтому напасть Азербайджан не посмеет, а вот обострять ситуацию на границе будет.

Они ставят своей целью нивелировать эскалацию, не возлагая вину за обострение на одну из сторон. Все знают, что автором 90% инцидентов на границе является Азербайджан, но заявления все равно паритетные. Они хотят, чтобы Армения и Азербайджан сами нашли выход, а они только помогали, но Армения и Азербайджан не могут согласовать план урегулирования, потому что Азербайджан провозглашает целью захват Еревана. Азербайджан не ощущает никакой ответственности перед Минской группой и продолжает стрелять, нарушая международные нормы. Как видите, они не могут повлиять на Азербайджан, и пока нефтяные доходы позволяют Баку вести себя так же нагло, как наши олигархи, которые водят машины за 140 тыс. долларов.

Я не слышал в нашей стране о сдаче территорий, но слухи ходят, все этого хотят, и Минская группа тоже желает, чтобы мы пошли на уступки. Но вы же понимаете, что после уступок каких-то районов нам придется уступить Карабах, а потом и Армению. Я не понимаю, зачем сдавать врагу собственную границу. Лавров тоже говорит об этом, но я не понимаю эти разговоры об уступках. Как мы можем уступить границу, которую отстояли в войне? Как только отдадим хоть пядь, начнется эффект домино.

Есть конкретные люди, которые довели ситуацию до сегодняшней точки, а теперь отошли в сторонку и критикуют. Мы же принимаем какие-то документы, есть четыре документа, которые приняли всего двое от Армении. Спросите у них. И в Карабахе есть группа, которая в 1991 ездила в Баку за миром. Спросите у них, как они довели дело до такого состояния. Интересный мы народ – знаем предателей, но пишем им дифирамбы. Это дело не военных, а политиков, дипломатов. Пусть они ответят, как достигнут мира.