Наш собеседник – Герой Арцаха, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) Международная кризисная группа считает, что над Карабахом сгущаются тучи войны. Насколько, по-вашему, возможна эскалация и возобновление войны, какова ситуация на границе? Обострение на границе всегда было частью государственных планов Азербайджана – они убеждают свой народ в том, что будет война и эскалация. А нам нужно понять, как укрепить государство, чтобы Азербайджан не посмел атаковать. Есть несколько точек, по которым мы планируем нанести удар, и оперативная группа штаба уже знает, куда бить и чем. Если Азербайджан попытается нанести удар, то пострадает только гражданское население Армении, потому что у нас нет таких стратегических объектов, как в Азербайджане. А если мы нанесем удар, то от Азербайджана ничего не останется, поскольку только вокруг Баку - целый кластер нефтяных объектов, уничтожение которых нанесет Азербайджану невосполнимый урон. Поэтому напасть Азербайджан не посмеет, а вот обострять ситуацию на границе будет. Сопредседатели Минской группы посетили Армению и Арцах. Что вы ожидаете от нынешнего визита? Они ставят своей целью нивелировать эскалацию, не возлагая вину за обострение на одну из сторон. Все знают, что автором 90% инцидентов на границе является Азербайджан, но заявления все равно паритетные. Они хотят, чтобы Армения и Азербайджан сами нашли выход, а они только помогали, но Армения и Азербайджан не могут согласовать план урегулирования, потому что Азербайджан провозглашает целью захват Еревана. Азербайджан не ощущает никакой ответственности перед Минской группой и продолжает стрелять, нарушая международные нормы. Как видите, они не могут повлиять на Азербайджан, и пока нефтяные доходы позволяют Баку вести себя так же нагло, как наши олигархи, которые водят машины за 140 тыс. долларов. На первом заседании парламента Серж Саркисян заявил, что на столе, фактически, только Казанский документ. Для вас приемлем этот документ? Готовы ли мы сдать землю? Я не слышал в нашей стране о сдаче территорий, но слухи ходят, все этого хотят, и Минская группа тоже желает, чтобы мы пошли на уступки. Но вы же понимаете, что после уступок каких-то районов нам придется уступить Карабах, а потом и Армению. Я не понимаю, зачем сдавать врагу собственную границу. Лавров тоже говорит об этом, но я не понимаю эти разговоры об уступках. Как мы можем уступить границу, которую отстояли в войне? Как только отдадим хоть пядь, начнется эффект домино. А как в таком случае достичь мира? Есть конкретные люди, которые довели ситуацию до сегодняшней точки, а теперь отошли в сторонку и критикуют. Мы же принимаем какие-то документы, есть четыре документа, которые приняли всего двое от Армении. Спросите у них. И в Карабахе есть группа, которая в 1991 ездила в Баку за миром. Спросите у них, как они довели дело до такого состояния. Интересный мы народ – знаем предателей, но пишем им дифирамбы. Это дело не военных, а политиков, дипломатов. Пусть они ответят, как достигнут мира.
Есть несколько точек, по которым мы планируем нанести удар
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- Интервью - 14 Июня 2017, 10:45