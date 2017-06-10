Давайте не забывать, что суверенная страна, суверенные законы…

Я думаю, каждая страна вправе менять законодательство в соответствии со своими задачами и интересами. В данном случае речь идет не о любительских, а о профессиональных правах, то есть тех, кто водит общественный и грузовой транспорт. Эти люди должны соответствовать их стандартам. Это не оригинальный подход, в США и Англии для того, чтобы работать врачами, нужно получить местный сертификат.

Не думаю. В структуре занятости граждан Армении в РФ транспорт занимает не основную нишу. До 70% армян заняты в сфере строительства, в сфере сервиса лишь 15-20%. Так что, это не затронет большое число людей.

Что значит обратиться? Давайте не забывать, что суверенная страна, суверенный закон… Пусть закон начнут применять, тогда и посмотрим, какие возникнут проблемы. Мы не станем обращаться, потому что когда страна видит проблему, она пытается ее урегулировать. Кроме того, подобные ограничения существуют в различных странах по различным специальностям. Да и среди наших мигрантов не так много профессиональных водителей.

Принцип свободы рабочей силы касается оплачиваемой деятельности, но он дает странам право по линии отдельных специальностей устанавливать ограничения. Например, граждане РА не могут работать в полиции стран ЕАЭС. То есть, в определенных сферах национальные законодательства превалируют. Кроме того, необходимые обсуждения проводятся в Евразийской комиссии, что позволяет регламентировать процессы.

Речь идет о свободе передвижения не граждан, а рабочей силы. Граждане Армении, которые намерены работать в РФ, должны знать, что эта деятельность регламентирована в России, есть ограничения. Это вообще не касается нелегальной миграции. Но то, что передвижение для тех, кто желает работать в другой стране, упростилось, это факт.

Они остались прежними. Согласно проведенному нами исследованию, в последние годы резких изменений не было, ни по объему, ни мотивам, ни по части стран миграции.