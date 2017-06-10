Давайте не забывать, что суверенная страна, суверенные законы…

Интервью с начальником Государственной миграционной службы Гагиком Еганяном. Господин Еганян, как вы расцениваете намерение России запретить работу водителей на общественном транспорте с правами иностранных государств? Получается, что тысячи граждан Армении с водительскими правами РА не смогут работать в России? Я думаю, каждая страна вправе менять законодательство в соответствии со своими задачами и интересами. В данном случае речь идет не о любительских, а о профессиональных правах, то есть тех, кто водит общественный и грузовой транспорт. Эти люди должны соответствовать их стандартам. Это не оригинальный подход, в США и Англии для того, чтобы работать врачами, нужно получить местный сертификат. Может ли данное решение РФ привести к изменению миграционных потоков и иммиграции в Армению? Не думаю. В структуре занятости граждан Армении в РФ транспорт занимает не основную нишу. До 70% армян заняты в сфере строительства, в сфере сервиса лишь 15-20%. Так что, это не затронет большое число людей. Не намерена ли армянская сторона обратиться к РФ, учитывая, что в рамках ЕАЭС должно быть обеспечено свободное передвижение рабочей силы? Что значит обратиться? Давайте не забывать, что суверенная страна, суверенный закон… Пусть закон начнут применять, тогда и посмотрим, какие возникнут проблемы. Мы не станем обращаться, потому что когда страна видит проблему, она пытается ее урегулировать. Кроме того, подобные ограничения существуют в различных странах по различным специальностям. Да и среди наших мигрантов не так много профессиональных водителей. Вы не думаете, что подобные ограничения со стороны РФ идут вразрез с евразийским принципом свободы передвижения рабочей силы? Принцип свободы рабочей силы касается оплачиваемой деятельности, но он дает странам право по линии отдельных специальностей устанавливать ограничения. Например, граждане РА не могут работать в полиции стран ЕАЭС. То есть, в определенных сферах национальные законодательства превалируют. Кроме того, необходимые обсуждения проводятся в Евразийской комиссии, что позволяет регламентировать процессы. Мы становимся очевидцами того, что в странах-членах ЕАЭС права на свободное передвижение и труд вовсе не гарантированы, даже за мелкие нарушения людей переводят в «черный список» и запрещают въезд. Вы обсуждаете эти вопросы? Речь идет о свободе передвижения не граждан, а рабочей силы. Граждане Армении, которые намерены работать в РФ, должны знать, что эта деятельность регламентирована в России, есть ограничения. Это вообще не касается нелегальной миграции. Но то, что передвижение для тех, кто желает работать в другой стране, упростилось, это факт. Увеличились ли миграционные потоки? Они остались прежними. Согласно проведенному нами исследованию, в последние годы резких изменений не было, ни по объему, ни мотивам, ни по части стран миграции.
Давайте не забывать, что суверенная страна, суверенные законы…
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- Интервью - 10 Июня 2017, 14:02