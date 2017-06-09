В апреле успехи армянской армии были намного больше

Следует констатировать примат права на самоопределение в отношении территориальной целостности, а также зафиксировать процесс суверенизации Карабаха и отделения от Азербайджана. Необходимо интерпретировать международное право соответствующим образом, а не вкладывать в него политический подтекст.

Если им хочется прояснить ситуацию, то они могли бы почитать местные СМИ, где говорится об относительном затишье, а спутники все фиксируют. Скажите Шаваршу Кочаряну, чтобы они попытались сменить метод урегулирования, а то они никак не могут рискнуть настоять на праве на самоопределение.

Ожиданий нет вообще. После Апрельской войны, видимо, азербайджанская армия понесла серьезный урон, в том числе, по части боевого духа. Активизироваться они не могут, так и остались без дела, а предлагаемые варианты их не устраивают, потому что динозавр – Азербайджан – мертв. Что касается заявления Шаварша Кочаряна, то никаких договоренностей нет, Армении следует передать мандат на ведение переговоров Республике Арцах. У Армении нет ресурсов для урегулирования, она следует предложениям других. Пусть сами выдвинут инициативу. Армения не является стороной конфликта, зачем ей туда влезать. Армения имеет только одно обязательство – до последней капли крови стоять на страже свободы Арцаха.

Нет никакой эскалации. Мне кажется, все пытаются как-то оживить азербайджанскую армию, чтобы опять смешать карты, может, просто отрабатывают зарплату. Я пока не вижу угрозы войны, во время Апрельской войны успехи армянской армии были гораздо больше. И подобные заявления – это попытки реанимировать азербайджанскую армию.

Они попытаются дестабилизировать регион, но безуспешно. Я бы хотел, например, стать свидетелем проявления мудрой политической культуры Ирана. Тревожиться не стоит – там народ патриотичный. Народ Ирана уважает свою идеологию и духовных лидеров.