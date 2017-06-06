Они, конечно, профессионалы и все правильно представляют, но сам по себе факт, зачем им нужно было устраивать такой апокалипсис, интересен. В последние годы выносились в публичный дискурс те или иные варианты, и вдруг нечто такое, что, скорее, способствует эскалации, некая информационная бомба. Доклад также нес в себе элементы шантажа – масштабность и прочее. Сложно сказать, каковы были его цели. Есть мнение, что в угоду Азербайджана были генерированы страхи как для внутреннего пользования, так и для давления на стороны конфликта, возможно, просто людей подвергают шантажу, или есть другие цели. Многие замечают, что это нечто, специально подготовленное с определенными целями, и не нужно забывать, что он содержит также призыв к активности, адресованный державам. Возможно, создается некий фон для определенной активности стран-сопредседателей Минской группы, а не резких шагов. Это шаг, предпринятый накануне визита в регион сопредседателей.

Это самое слабое звено – связывать вероятность войны, да еще полномасштабной, с инцидентами на линии соприкосновения, хотя война не имеет отношения к линии соприкосновения. Война – это совершенно иное решение. Выстрелов может не быть целый год, и вдруг начнется война, или наоборот, постоянные обстрелы могут не вылиться в войну. Война – это решение. Этому решению могут способствовать, провоцировать. До апреля мы видели такое провоцирование.