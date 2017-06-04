В апреле из Армении вывели большие деньги: что происходит

Это означает, что по линии инвестиций из Армении ушло больше денег, чем поступило. Это называется отток капитала.

Тогда нужно представить картину прошлых лет, сравнить и показать, были ли подобные тенденции в прошлом. Без статистики все выглядит как гипотеза, но факт остается фактом – зафиксирован отрицательный показатель инвестиций. А это значит, что люди предпочитают вывозить капитал. Возможно, через три месяца действительно выяснится, что на эти средства были приобретены какие-то активы.

В экономике это называется оттоком капитала, хотя нужно быть осторожными в подобных оценках. Я бы обратил внимание и на показатели ЦБ по трансфертам: как оказалось, из Армении в апреле утекли большие деньги. За все эти годы подобный отток в апреле никогда не фиксировался. Если ситуация в стране улучшилась, как нас пытаются убедить, то это в первую очередь должны ощутить граждане и экономика.

Нет, потому что при таких темпах к концу года окажется, что инвестиций всего 400 млн. долларов. А это смешная цифра. В Грузии в прошлом году этот показатель составил 1,5 млрд.. Кроме того, надо выяснить, в какие проекты были вложены инвестиции. Нам говорят, что в этом году ожидают 850 млн. инвестиций и 3,5 млрд. в предстоящие годы. Но это смешные цифры.

Отток капитала направлялся именно в Россию. Это значит, что представленные в Армении российские предприятия просто не имеют денег. Да и положение российских компаний, которые занимают почти весь рынок армянских телекоммуникаций, оставляет желать лучшего.

Больше всего беспокоит то, что они всячески пытаются оправдать нынешнюю ситуацию. Но было бы лучше, если б они разъяснили, что происходит, даже если тренды негативные

Если это делается просто на словах, то боюсь, что нет. Реальные инвестиции мы бы сразу ощутили – открылись бы рабочие места, налоги бы выросли. Но из официальных данных мы видим, что наибольшее количество рабочих мест предусмотрено на рудниках Амулсара. Да, в добывающей промышленности настал момент, когда начнется добыча и могут быть созданы рабочие места. Но в других отраслях я не знаю, что собираются создавать.

Лучше поговорить об инвестиционном климате. По моему мнению, в этой среде никаких изменений нет, есть только слова. Наоборот, постыдные выборы вряд ли воодушевили инвесторов. Разве судебная система стала независимой, разве налоговая политика изменилась, таможенники поменяли свой стиль? Ничего не изменилось.

А инвесторы идут туда, где низкие налоги. Зачем им Армения, если в соседней Грузии хороший инвестиционный климат?