Россия знает, как это сделать

Думаю, для России стало сюрпризом то, что он не смогла повлиять на выборы во Франции. После того, как в связи с украинскими событиями мир стал применять к России санкции, Путин сначала пытался всячески добиться их отмены, но потом приступил к вмешательству в предвыборные кампании в странах, начав так называемую гибридную войну. Думаю, Франция стала тотальным поражением Путина, как и Германия. Да и США тоже. Я не стану утверждать, что роль США в мире снизилась, но, с одной стороны, они пытаются продвигать свою гегемонию, с другой подталкивать НАТО.

На этом фоне вряд ли можно считать США успехом России, как бы ни пытались в Москве представить Трампа как удачу. Франция не намерена снимать с России санкции, да и вся Европа тоже. Макрон также открыто обвинил Россию в использовании двух своих официальных СМИ как орудия гибридной войны.

И Путин не стал защищать свои масс-медиа, чтобы показать, будто не имеет к ним отношения. Но это смешно – всем известно, что они находятся под его контролем.

Франция и Германия явно продемонстрировали, что не собираются менять отношение к России и не намерены оглядываться на США и Британию.

Да, российско-турецкая удавка уготована для Европы. Это не только следствие отсутствия экономических и иных альтернатив, но и политического альянса против Европы. В гибридную войну, в конце концов, входило также направление в Европу сирийских беженцев путем обострения ситуации, что Россия делала вместе с Турцией. Но и это не сказалось на позициях Европы.

С одной стороны, риски безопасности по поводу российских провокаций против Армении, вроде, нивелируются, но с другой нам следует ждать проблем с Европой.

Турции, по сути, предъявлен ультиматум – если она вернет смертную казнь, то это станет концом перспективы членства Турции в ЕС. Президент Турции продолжает открыто выражать недовольство позицией ЕС, отношения с которым крайне обострены, и Армении в этом плане ничего хорошего ожидать не приходится, тем более, при том, что Россия стоит между Европой и Арменией.

Заявления европейских послов вынуждают меня считать иначе, потому что есть риски, и Россия знает, как это сделать. Это уже было в 2013-14 гг, когда обострилась ситуация в Карабахе. В этой ситуации нельзя исключать эскалации. Об этом говорит и доклад Международной кризисной группы, и Россия знает, как использовать это с политическими целями. Или Россия попытается добиться подписания ничего не значащего для Армении документа. Оба варианта неприемлемы для Армении. Учитывая имитационный характер армянского руководства, и то, что соглашение может быть не подписано или подписано в усеченном варианте, трудно говорить о блестящих перспективах сотрудничества РА и ЕС.