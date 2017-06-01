Минская группа пытается спасти лицо

В настоящее время Минская группа имеет важную миссию – сохранить карабахский конфликт в рамках переговорного процесса и предотвратить военное развитие. Думаю, предстоящий визит также преследует данную цель. Было бы наивно полагать, что могут быть достигнуты некие договоренности и решения в условиях нынешних сирийских событий, милитаризации региона, агрессивной внешней политики России и неопределенности американских намерений. Карабахский конфликт нередко использовался странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, особенно Россией, для компенсации потерь в других регионах или наращивания давления.

Это попытка Минской группы спасти лицо. После Апрельской войны прошлого года Минской группе удалось всего лишь добиться согласия по поводу крайне слабых механизмов укрепления доверия, которые вот уже больше года не удается реализовать. Отсутствие прогресса бьет по репутации ОБСЕ. Даже если часть этих механизмов станет реальностью, это ничего не изменит в раскладе, просто укажет на жизнеспособность Минской группы. В то же время, заявления российского сопредседателя похожи на то, что Москва пытается указать на недееспособность Минской группы.

Парламент в результате конституционных реформ становится так или иначе высшим политическим органом. Но эта система позволяет «слить» ответственность за урегулирование. Эта система стала для Сержа Саркисяна настоящим спасательным кругом. Долгие годы под лозунгом «отечество в опасности» Армению грабили, демонтируя заодно демократию, потом ответственность за урегулирование возлагается на парламент.

Путин после долгого перерыва впервые столкнулся с реальностью. Вдруг выяснилось, что реальность не такова, как ее показывают по российскому телевизору. Европа понимает исходящую от России опасность, и Франция испытала на себе ужас российского вмешательства в выборы. Европа понимает, что для противостояния угрозе больше не нужно оглядываться на заокеанского «старшего брата», и Европа готова называть все своими именами.

Когда Путин получил приглашение от Макрона, ему показалось, что это станет серьезным шагом по восстановлению пошатнувшегося авторитета. Но состоялась встреча, итоги которой оказались прямо противоположными.

Думаю, понимание Европой исходящей от России угрозы вынуждает ее к адекватным шагам против российской активности на всех векторах. Заявление европейского посла по карабахской теме – первая ласточка. Думаю, при таком развитии вовлеченность ЕС в урегулирование возрастет.