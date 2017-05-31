В Карабахе нет российских войск – Эдмон Марукян

Член армянской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Эдмон Марукян на весенней сессии ПА в Тбилиси прокомментировал заявление министра примирения и гражданского равенства Грузии о том, что во всех конфликтах на территории Восточного партнерства замешаны российские войска.

В ходе сегодняшнего брифинга Эдмон Марукян рассказал о том, что призвал министра не обобщать. «Я отметил, что карабахский конфликт отличается от юго-осетинского, абхазского, приднестровского и крымского тем, что в нем не замешаны российские силы», сказал депутат.

«В зоне карабахского конфликта российские войска не размещены, и не нужно обобщать. Я отметил также, что Грузию не стоит сравнивать с Азербайджаном, который начинает наступление по всей линии фронта, убивает солдат, потом отрубает им головы и глубится над телами», отметил Эдмон Марукян.

Грузинский министр парировал, заявив, что Россия замешана во всех конфликтах в разных форматах. А один из членов британской делегации напомнил, что российские войска дислоцированы в Армении и имеют отношение к карабахскому конфликту.

«Я ответил, что в Армении размещена российская военная база, которая не имеет отношения к карабахскому конфликту», сказал депутат.