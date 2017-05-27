Исключение нарушений перемирия и наказание виновных в нарушении сторон предлагалось официальным Степанакертом еще 10 лет назад. Хотя и до этого были подобные инициативы. В последние несколько лет было как минимум несколько предложений, которые были приняты сопредседателями, но Азербайджан торпедировал их реализацию. Это и отвод с передовой линии снайперов, и прекращение огня в дни национальных, религиозных, международных праздников. О расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ также говорилось давно. Договоренность была достигнута в 2016 году в Вене и Санкт-Петербурге. При такой численности наблюдателей можно будет обеспечить оперативный контроль ситуации, выявлять нарушения и давать оценки. Но Баку методично торпедировал это решение. А главной причиной отказа были места дислокации. Официальный Баку не желает, чтобы наблюдатели размещались в Арцахе, в приграничных районах Армении и Азербайджана, потому что нарушителями режима перемирия являются они. Это зафиксировано и в последнем жестком и адресном заявлении сопредседателей, в котором отмечается, что Азербайджан поразил армянскую технику. Если наблюдатели будут дислоцированы в приграничной зоне, то они смогут непосредственно фиксировать нарушения. А Баку хочет, чтобы наблюдатели были размещены, скажем, в Баку. Но в этом случае не будет иметь значения, сколько их – они не смогут фиксировать ситуацию. И для упразднения этого препятствия понадобится еще много времени.

Мы хотим, чтобы она стала реальностью, и сделаем все для этого, но официальный Баку реагирует даже на воздушные шары в небе Карабаха, полеты небольшого самолетика вызвали такой гнев, что о подобных инициативах и говорить не приходится. Но в конце концов, Баку должен ответить за свою деструктивную политику. Они добились закрытия ереванского офиса ОБСЕ. Это вообще абсурд.

Говоря о документах, следует иметь в виду, что нет и не может быть обязывающих документов. Это всего лишь предложения. Азербайджан предлагает свое мнение, мы свое. Переговоры могут иметь успех только в случае восстановления полноценного формата переговоров. Кто может решать судьбу Арцаха без самого Арцаха? Кстати, и руководство Армении, и сопредседатели Минской группы ОБСЕ не раз заявляли, что без Арцаха невозможно решить проблему, и Степанакерт должен вернуться за стол переговоров. Но Азербайджан не желает отказываться от деструктивной позы. Следовательно, нужно вооружиться терпением и работать на восстановление полноценного формата. Переговоры могут быть полноценными только в этом случае.

Именно поэтому сейчас основной акцент делается на обеспечение мира и стабильности. Пока Азербайджан отказывается от конструктивных предложений, нужно вести переговоры о соблюдении перемирия в регионе.

Это форма террора. Террор сейчас случается в Париже, в других городах, и мы тоже имеем дело с террором. Пресекаются сотни актов, но трагедии все равно случаются. Такова реальность – мы ведь имеем дело с ненормальным государством.