tert.am Проводить переговоры следует с Россией для отмены Карского и Московского договоров – Норат Тер-Григорянц

Представляем фрагменты интервью генерал-лейтенанта Нората Тер-Григорянца tert.am Вы заявляли, что Армения должна обладать оружием устрашения и возмездия, а в ходе недавнего интервью детализировали, что у нас должно быть также атомное оружие. Армения закупает средства вооруженной борьбы, в основном, у РФ по договору между нашими государствами. Это вооружение оборонительного характера, а наступательное нам не нужно, поскольку Армения не является страной-агрессором. Она не нуждается в наступательных действиях до Куры, или Каспия. Нам там ничего не принадлежит, а вот наша земля должна быть защищена, должно быть возвращено то, что оккупировали ВС Азербайджана. А вот проданные Россией Азербайджану танки, вертолеты, огнеметы и другие средства предназначены для прорыва нашей обороны. Азербайджанская сторона закупает также израильские дроны, которые играют огромную роль в наступательных действиях. Вы заявили, что в числе азербайджанских солдат, прорвавшизся в апреле прошлого в Арцах, были террористы, исламисты. Откуда подобные сведения? Я сказал это, опираясь на то, что азербайджанские военнослужащие применяли методы террористов в нарушение гуманитарного права войны. Они отрубали головы, уши у гражданского населения в районе боев и даже у убитых ими солдат. Так делали в Сирии игиловцы. Значит, это террористическая армия. И там, наверняка, действовали игиловцы. Международные организации по правам человека так и не привлекли к ответственности руководство Азербайджана. Алиев, наверное, подкупил их, как подкупил венгерских руководителей, чтобы те согласились экстрадировать убийцу армянина, зарубденного азербайджанским офицером на тренинге НАТО. Недавно азербайджанская сторона применила ракету, поразив армянскую технику, и впервые последовало адресное и осуждающее заявления МГ ОБСЕ. Армения обязана доказать в ООН, в Совбезе, в ОБСЕ, везде в СМИ, в парламентах мира, что Арцах – исторически армянская земля. И только по решению Советской власти он отошел Азербайджану, как и Нахиджеван. Алиев-отец выселил всех армян из Нахиджевана, но Московский договор 1921 года еще есть. Армяне Карабаха поняли, что их ждет такая же участь, и перешли к защите. Арцаху пора исполнить решение своего Верховного Совета и воссоединиться с Арменией. Армения не должна проводить переговоры с агрессивным, геноцидальным Азербайджаном. Переговоры необходимо начать с РФ, с целью денонсации тех незаконных договоров, которые разрушили Республику Армения – Карсский, Московский. Ведь Российская Федерация – правопреемница РСФСР.