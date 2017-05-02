МИД Ирана переводит акценты на самоопределение

Наш собеседник – ирановед, эксперт Армянского института по международным проблемам и вопросам безопасности Эмма Бегиджанян. Споуксмен МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что для урегулирования карабахского конфликта необходимо наложение многих факторов, и инициативы одной страны недостаточно. Он также отметил, что решающим фактором в урегулировании должна стать воля народа. Может ли Иран сыграть роль посредника в урегулировании? Иран всегда стремился получить посредническую роль в карабахской проблеме. В начале 1990-х Турция к этому относилась довольно ревниво, их отношения даже натянулись. Но потом, когда Турция стала членом Минской группы, а Иран – нет, Анкара несколько успокоилась. Сейчас, как мне кажется, интересы Ирана требуют, чтобы Карабах был независимым или в составе Армении. С другой стороны, как страна, стремящаяся к лидерству в исламском мире, шиитский Иран не может игнорировать и интересы шиитского Азербайджана. Фактически, споуксмен МИД Ирана переводит акценты на вопрос самоопределения, а это, безусловно, отвечает нашим интересам. Иран выступает за пакетное решение – с учетом всех факторов. То есть, позиции Ирана близки к армянским. Позволит ли Москва и другие посредники нарастить влияние Ирана в урегулировании? После такого заявления Азербайджан будет против вмешательства Ирана. Минская группа всегда дипломатично заявляла, что приветствует любую инициативу, исходит ли она от Москвы или Тегерана, если она приведет к хорошим результатам. Но позиция Ирана не выгодна Азербайджану. В 90-х Армения соглашалась с такой позицией, а Азербайджан – нет. Пару лет назад, когда случился медовый месяц отношений с Ираном, Баку даже обвинял Армению в том, что она не соглашается, а теперь позиция Ирана явно не устраивает Азербайджан. 19 мая в Иране состоятся президентские выборы. Кто из президентов выгоден с точки зрения армянских интересов? Вы знаете, что баллотировались 1600 кандидатов, но Совет стражей революции избрал 6 – Хасан Рухани, бывшие министры промышленности и культуры Мустафа Хашеми и Мустафа Мир-Салими, мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибафи, бывший генпрокурор Эбрахим Раизи и вице-президент Эсхак Джангири. При любом раскладе Иран, исходя из собственных интересов, не будет портить отношения с Арменией. Возможно ли сохранение договоренностей между Ираном и США в случае переизбрания Рухани? До сих пор Рухани проводил довольно успешную политику. Антииранская позиция Трампа может сказаться на исходе выборов – хотя я считаю, что консервативные кандидаты недостаточно сильны, чтобы обойти Рухани. Пока в соцопросах лидирует Рухани, на втором месте мэр Тегерана. На первых публичных дебатах победил вице-президент Джангири, который, как мне кажется, выдвинулся, чтобы потом выйти из борьбы в пользу Рухани. Хотя есть мнения, что может произойти обратное.