Азербайджан пытался выяснить, будет ли Армения сдавать территории

Наш собеседник – руководитель Центра глобализации и региональных исследований Степан Григорян. Как вы расцениваете встречу в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России? Многие аналитики говорят о ней как об обыденной встрече, на которой были просто подтверждены ранее достигнутые договоренности в Вене и Санкт-Петербурге. Во-первых, кто сказал, что были подтверждены договоренности? Это неверная трактовка. Мы прогнозировали отсутствие результата, а также рост напряженности. Мне кажется, не стоило соглашаться на встречу, и отсутствие результатов говорит о том, что так оно и есть. Азербайджан инициировал встречу не для того, чтобы возобновить переговоры, а чтобы выяснить, собирается ли Армения сдавать территории, смогли ли русские уломать Ереван. Зачем на встречу поехала армянская сторона, я не знаю. Буквально накануне встречи появилась информации о поставках очередной партии российского оружия в Баку, и армянская сторона вполне могла использовать это как повод для отказа от встречи. Поехали и получили очередной ответ. Власти Армении не имели права ехать на эту встречу. Другое дело, если б атмосфера была иной, но 24-25 апреля убили армянского солдата, 27 апреля стало известно, что Россия продала очередную партию оружия Азербайджана, и на этом фоне мы едем на встречу. Вы считаете, что распространенная МИД информация не соответствует действительности, или на встрече, все же, были достигнуты некие договоренности? Эта встреча могла иметь только одну цель – уточнить договоренности и возобновить переговоры, но никаких договоренностей в атмосфере, когда они каждый день убивают наших солдат, не может быть. Текст о том, что встретились, обсудили, в переводе с дипломатического языка означает, что ничего не достигнуто. Потому что Азербайджан пытается выяснить только одно – собирается ли Армения сдавать территории и способна ли Россия оказать давление на Армению. Наши не согласились, и они убили нашего солдата. Неужели наши не понимают язык дипломатии? Можно ли утверждать, что в обозримом будущем переговоры будут протекать не в рамках Минской группы, а под эгидой России? Понятно, что Франция занята выборами, после которых будет активней в карабахском урегулировании. И Россия пытается воспользоваться моментом. В конце концов, встречи по инициативе России были и прежде, но очевидно, что сейчас Москва пытается воспользоваться случаем, чтобы сохранить влияние на Армению и на Азербайджан. То, что пытается делать Москва, мне понятно. Но мне не важно, чего хочет Россия, важнее, чего хочет Армения. Соглашаться на заведомо обреченную встречу недопустимо. Соглашаться, когда этому предшествует целый ряд провокаций, ошибочно. Да, убийство армянского солдата 24 апреля было провокацией, информация о поставках вооружений за день до встречи тоже провокация. Я убежден, что уже во время рукопожатия Мамедьяров спросил Налбандяна, когда вы собираетесь сдавать территории. Пусть Налбандян опровергнет это. Понятно, что Налбандян должен был ответить, что приехал сюда не за конкретными решениями, а для возврата к переговорам. Потом Мамедьяров повернулся к Лаврову и спросил, смогли ли они воздействовать на Армению с тем, чтобы войска вывели с оккупированных территорий. Лавров, естественно, ничего не ответил, и все вышли. Как можно ехать на встречу, зная, чем она завершится? Ясно, что они поняли – наши не собираются отступать, и правильно, поэтому в тот же момент выстрелили. Россия поставила Баку новую партию оружия. Может ли Армения сдержать Москву? Россия – серьезная страна, и мы не можем изменить ее политику. Но мы можем направлять мессиджи, обсуждать с Россией, предпринимать шаги, которые заставят Россию отказаться от этой политики. Пару раз Серж Саркисян заявлял на саммитах ОДКБ об этом, Налбандян также говорил, что мы не в восторге от военного сотрудничества Баку и Москвы. Но слов мало. Сразу после получения информации об оружии наши должны были позвонить Лаврову и сказать, что в такой атмосфере они не собираются ехать на встречу. Если бы наши отказались от встречи, тем более, что накануне был убит еще один солдат, Москва вынуждена была бы считаться с нами. А если ты молча принимаешь приглашения, с какой радости будут с тобой считаться? Если не предпринимать ничего, ни ОДКБ не поможет, ни Хачатуров. Ты не имеешь права не отвечать, иначе будут стрелять снова. Или же они едут по другим причинам. Наши молча едут на такие встречи, потому что уверены в своей нелегитимности. Это также обусловлено тем, что они чрезвычайно зависят от России. Если ты в течение 15 лет все уступаешь России, то обязан хочешь-не хочешь молча ехать на встречу. Карабахская проблема тем и интересна, что раскрывает все слабые точки, в том числе, зависимость от России.