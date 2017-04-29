Русские увидели и отступили: на деле они нуждаются в нашей помощи

Наш собеседник – политолог Левон Ширинян. Господин Ширинян, в Баку из Москвы прибыла очередная партия БТР-ов. Российско-азербайджанское военное сотрудничество продолжается, Москва вооружает Баку. Вы видите угрозы? Россия не изменит своей политике. Она пытается усидеть на двух стульях и проводить политику по двум направлениям – армянском и турецко-татарском. Думаю, Россия сейчас рассматривает армян как барьер на пути слияния с турками, хотя использует армянский фактор для давления на турок. Нас становилось меньше, а они росли, на турецком хребте. Азербайджан тоже вырос на турецком хребте. Если не рассматривать проблемы в этом ракурсе, решение не будет найдено. Что мы можем сделать? Россия может больше склониться в нашу сторону только в одном случае, если обострятся российско-турецкие отношения, и Турция станет более опасной для России. Думаю, в ближайшее время, если судить по политике Эрдогана, такое вероятно. А нам нужно все время укреплять свою мощь и выносить в повестку исторические факты, доказывая, что в различных условиях русские относились к армянам вовсе не дружественно. Это нужно делать умело, чтобы цену за сотрудничество платили они. 200 лет армянский народ психологически толкали к России, за что нас наказали в годы геноцида. Но коммунистическое крыло, как видите, не слабеет в Армении. Правда, после Апрельской войны был молодежный бунт, но он не получил реакции в среде политических деятелей. Он должен был переродиться в трансформацию элиты. Этого не произошло, но такая трансформация предстоит. Отношение России к нам изменится только тогда, когда она увидит достоинство. В апреле она увидела и отступила. Россия отступила после Апрельской войны, после бунта Сасна тсрер, особенно, после Сари тага. Но этот курс не был закреплен на выборах. Мне кажется, они с помощью внутренних сил пытаются ослабить стремление армян к независимости. Те, кто выступает против независимости, не армяне, а «армяшки». И это нужно пропагандировать на уровне вузов. Увы, но большая часть правящей элиты продолжает политику большевизма. Не стоит обращать внимание на угрозы русских, на деле они нуждаются в нашей помощи. Эта помощь может быть различной. Если бы в Армении была элита, способная выстроить Армению в социальной, демократической модели, они могли бы взять у нас многое. Сейчас им нечего у нас взять, поэтому они вооружают турок. Мы должны сказать им следующее – Азербайджан дружит с вами, пока есть армяне. Без армянского фактора им будет плевать на русских – от Баку до Стамбула. День ото дня регион становится опаснее, у нас нет других реальных друзей, США не могут заменить. США, конечно, станут активнее, но они должны увидеть в нас стремление к независимости. Вместе с тем, страна должна развиваться.