Надо понять, какие последствия будет иметь отказ от защиты границ

Наш собеседник – начальник Информационного управления при администрации президента Арцаха Давид Бабаян. Господин Бабаян, завтра в Москве состоится встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с карабахским урегулированием. Есть ли какие-то ожидания от встречи на данном этапе отсутствия переговоров? Ожидания, конечно, есть. Такие встречи в целом важны. Естественно, они не могут привести к решению конфликта, и не нужно рассматривать их в контексте ожидания урегулирования, но они важны с точки зрения соблюдения мира и стабильности в регионе. А то, что Азербайджан все чаще прибегает к провокационным действиям, факт. Поэтому подобные встречи в первую очередь позволяют сохранять контакты между сторонами, обсуждать различные вопросы, кроме того, страны-посредники выражают свои мнения по поводу последовательности мирного процесса переговоров. Два других сопредседателя Минской группы – США и Франция – не будут присутствовать на встрече. Вы не думаете, что Россия пытается взять на себя единоличное посредничество? Нет, мы видим, что единоличной политики или конкуренции нет. Эти страны конкурируют в различных регионах, но по карабахско-азербайджанскому конфликту, вроде, их позиции и интересы совпадают, как и гуманистические намерения. Все три страны хотят сохранения мира и стабильности. Но нужно учесть, что Россия является непосредственным соседом зоны конфликта. Это, правда, не значит, что она пытается монополизировать процесс урегулирования. Это просто невозможно и не имеет смысла.Они работают, и между этими странами вполне нормальные практичные отношения. В прошлом году в Вене и Санкт-Петербурге были достигнуты определенные договоренности, но они до сих пор не реализованы. Можно ли назвать эти встречи бесплодными? Нет, они не были реализованы не из-за посредников, а из-за Азербайджана. Но в целом, важно то, что война 5 апреля была остановлена. Это главное достижение. Другое дело, что Азербайджан не выполняет взятые обязательства по размещению механизмов расследования. И вообще, подобные проблемы не должны ограничиваться переговорами. Мы неоднократно указывали: то, что Азербайджан проводит политику, героизируя Сафарова, подкупая Венгрию, и все на это закрывают глаза, да еще проводят Первые Европейские олимпийские игры в Баку, недопустимо. Это косвенная поддержка агрессора. Если в Баку проводятся соревнования Формула-1, эта страна безнаказанно подкупает евродепутатов, и это не находит реакции, то страна решается на военную агрессию. Может, в случае более жесткого отношения Баку был бы сдержаннее. Сейчас в Западной Европе происходят интересные перемены. Например, во Франции все кандидаты в президенты выступают за признание Арцаха. Понятно, что это часть предвыборных технологий, но подвижки есть. Это тоже в определенной мере сдерживание агрессора. И то, что Россия, США, Иран жестко высказываются за исключительно мирное урегулирование и углубляют отношения с РА как фактор сохранения равновесия, тоже очень важно, потому что агрессору нужно указать на красную черту, которую не дозволено переходить. До сих пор Азербайджан пересекал эту линию в информационном, политическом пространстве, и мы не видели соответствующей реакции. Вчера за день на границе погибли двое военнослужащих. Можно ли говорить об эскалации? Азербайджан всегда поддерживал напряжение на границе. Да, к сожалению, у нас двое погибших. Делается все для укрепления границы, внедряется огромное количество техники, и мы видим, что это дает положительные результаты, и жертв сейчас меньше, чем прежде. И все же, мы имеем дело с террористическим государством. Терроризм – мировая болезнь. Поэтому нам нужно продолжать работать, иначе следствием может стать геноцид. Многие пытаются спекулировать на гибели солдат. Мы глубоко скорбим, но все нужно рассматривать в сравнении. В результате дорожных происшествий ежегодно гибнет сотни человек, это несравнимо с жертвами на границе. Надо понять, какие последствия будет иметь отказ от защиты границ.