Не стоит ожидать положительных итогов от намеченной на 28 апреля встречи министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Об этом в беседе с Lragir.am сказал руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. По его словам, Армения согласилась на встречу, чтобы не обижать Россию, которая является инициатором. «Армения могла согласиться, чтобы продемонстрировать миру готовность к мирному урегулированию конфликта. Но очевидно, что результатов у этой встречи не может быть. Я даже усматриваю в ней угрозу, поскольку Азербайджан, убедившись, что Армения не пойдет на уступки, может эскалировать ситуацию на границе. Это может стать очередным разочарованием для Азербайджана, поэтому не уверен, что стоит туда ехать», сказал Григорян. Он напомнил, что в мае прошлого года в Вене стороны пришли к ряду соглашений по поводу создания на линии соприкосновения атмосферы доверия и размещения механизмов расследования. «Говорилось о наращивании числа помощников Каспшика. Затем Азербайджан все это методично провалил. То есть, прогресса нет из-за Азербайджана. Более того, пару дней назад снайперским выстрелом с их стороны был убит еще один армянский солдат. На этом фоне я не считаю правильным участие в подобной встрече. Может, наши власти обладают какой-то информацией, может, есть какая-то положительная динамика, но мне о ней неизвестно», сказал Степан Григорян.