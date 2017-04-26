Грузия смогла, очередь за Арменией

Собеседник Lragir.am – эксперт по вопросам Грузии Алик Эроянц. Господин Эроянц, есть сведения, что в ближайшее время Иран начнет поставлять газ в Грузию. Ранее говорилось, что поставки будут производиться через Армению, даже была создана совместная компания. Но сейчас о маршруте поставок не говорится. Это очередной раунд долговременных переговоров. Долгое время Иран и Грузия вели переговоры по поставкам газа. В прошлом году появились заявления, из которых можно было заключить, что поставки осуществлялись через Армению. Правда, говорилось о небольших объемах. Но затем замминистра энергетики Грузии заявил, что они не являются акторами, поскольку это поле в Грузии либерализовано, и этим занимаются частные компании. То есть, официальное участие Грузии опровергалось. Но на этом этапе, судя по всему, просматривается развязка, и достигаются договоренности на высоком уровне. Как вы знаете, визит премьер-министра Грузии в Иран последовал за посещением Тбилиси министром иностранных дел Ирана, и тогда уже было заявлено, что иранский газ, все же, будет поставляться Грузии. Иранская сторона заявила, что выступает за то, чтобы связать Персидский залив с Черным морем – будь то через Армению или Азербайджан. Изначально говорилось, что рассматривается сотрудничество четырех стран – Ирана, Грузии, Армении и Азербайджана, но в ходе визита в Иран грузинского премьера в этот вопрос была внесена ясность – сотрудничество будет либо через Армению, либо через Азербайджан. Что касается других сфер, скажем, электроэнергетики, вы знаете, что действует четырехсторонняя схема Иран-Армения-Грузия-Россия. Не прошло и двух недель с тех пор, как ответственные за энергетику Грузии заявили, что они пересмотрят соглашение с Газпромом и найдут альтернативу. Имелся в виду не только Азербайджан, но и Иран. Фактически, они намерены закупать в Иране больше газа. Кстати, раньше говорили о вероятности закупки российского газа Грузией, а взамен Иран может поставлять газ Армении. Может ли эта схема быть задействована? Думаю, да, поскольку в соответствии с продленным недавно соглашением между Грузией и Газпромом Тбилиси будет получать финансовую компенсацию за транзит газа в Армению. Так что, этот вариант возможен. Но возникакет вопрос, станет ли Армения участником этих процессов. Это может внести какую-то живость, активность. Тем более, что Газпром уже работает в Армении, и все это может быть в рамках существующего сотрудничества. Трубы на территории Армении принадлежат Газпрому. Может ли это стать препятствием на пути релизации транзитных проектов? Не думаю, поскольку, как было отмечено, экспериментальные объемы уже поставляются в Грузию. Не думаю, что с трубой возникнут проблемы, поскольку тарифы установлены, и вопрос транзита также решен. Газпрому тоже выгодно участвовать в этой схеме. Вопрос в том, какую политику проводит Грузия. Грузии удалось найти в отношениях и с Газпромом, и азербаджанским СОКАР выгодные для себя схемы и создать конкуренцию, от которой выиграли все. Возможно, пострадал СОКАР. Наверное, грузинские власти мудро решили позволить Газпрому сохранить присутствие. Грузия следует западным канонам и пытается диверсифицировать энергетику. Грузия при своем географическом положении может позволить себе гибкую политику. Хотя в переговорах с Газпромом, как мне кажется, преимущество было на стороне Газпрома. Что должна предпринять Армения, исходя из своих интересов? Важны не только газопроводные и энергетические маршруты, но и сухопутные дороги. Вопрос о транзитных возможностях Армении обсуждается на многих встречах. Армении следует рассмотреть возможность сухопутного транзита из Ирана на Север, улучшить состояние дорог. Поскольку Армения является членом ЕАЭС, это также может заинтересовать Иран – и инвесторов, и перевозчиков. В политическом плане Армения для Ирана более надежный партнер, чем Азербайджан, хотя они всегда пытаются рассматривать две эти страны на одном уровне. Иран попытается проложить путь на Север через Армению, но власти Армении должны будут проявить последовательность.