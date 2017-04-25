Макрон дал нам некоторые обещания

Интервью с главным редактором издающейся во Франции армянской газеты «Нор Ярадж» Жирайром Чолакеаном. Господин Чолакеан, как расценивает армянская община Франции итоги первого тура президентских выборов? Многие говорят, что во втором туре армяне поддержат Эммануеля Макрона. Почему? Я не могу сказать об оценках армянской общины, но должен сказать, что по случаю Дня памяти жертв геноцида армян 24 апреля Эммануель Сакрон посетил памятник Комитаса в сквере Канады в Париже, возложил цветы и отдал дань уважения жертвам геноцида. Из двух кандидатов для армян предпочтительнее выглядит Макрон, но каждый избиратель свободен в своем выборе. Кроме того, у нас нет центров, занимающихся исследованиями и призванных выяснить степень предпочтительности тех или иных кандидатов. В любом случае, судя по прграммам, Марин Ле Пен более консервативна и имеет радикально-правые взгляды, в том числе, в отношении иммгрантов, а большинство армян – потомки иммигрантов. Это в какой-то степени отталкивает армян от Ле Пен. Но в среде армян также немало носитетей антииммигрантских настроений, так что, у Ле Пен тоже могут быть сторонники. Что касается, Эммануеля Макрона, то он дал несколько важных обещаний армянам. В частности, он обещал поддержать создание армянских центров. Сейчас проходят первые контакты Комитета по координации армянских организаций с Макроном, чтобы можно было ознакомить его с армянскими проблемами и выработать некий план. Выборы президента Франции нередко сопровождались сюрпризами. Возможны ли сюрпризы на сей раз, и если 7 мая победят националисты, какую угрозу это будет представлять? Учитывая программы кандидатов и их заявления после первого тура, можно констатировать, что большинство их поддержало Макрона, так что, его победа не станет сюрпризом. Я почти уверен, что он победит во втором туре. В каком состоянии Олланд оставляет Францию? Есть разочарование? Мне кажется, президент Олланд получил удар сразу с двух фронтов. Во-первых, его стали постепенно покидать сторонники его политики, а с другой стороны – правые. Учитывая, что Макрон был некогда советником Олланда и министром экономики в его правительстве, говорят, что Макрон – человек Олланда, которого он поддержал. Так что, если копнуть глубже, то Олланд потерял не так много. Кандидат от социалистов Бенуа Амон всегда выступал против политики Олланда, из-за чего и возник раскол в Соцпартии. Теперь, как говорят, Олланд отомстил Амону, поддержав Макрона. Как вы оцениваете недавние парламентские выборы в Армении и призывы премьер-министра к диаспоре инвестировать в Армению? Почему нет желающих инвестировать в среде французских армян? Французская община не особенно организована. Есть общинные структуры, которые обеспечивают минимальное присутствие при разработке государственных отношений, но нет структуры, которая объединяла бы всех армян. Что касается призывов к инвестициям, мне кажется, 95% французских армян ничего об этом не знают. А те, кто может вкладывать в Армению, могут сделать это и без призывов. Есть ли дефицит доверия? Многие из тех, кто пытался инвестировать в Армению, сталкивались с проблемами. Возможно, эти проекты провалились, потому что инвесторы не смогли наладить хорошие отношения и закрепить свои инвестиции на правовом фундаменте. Но у нас нет сведений, которые позволяли бы судить об этом.