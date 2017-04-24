Убийство в Гюмри могло быть провокацией

Наш собеседник – руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. После убийства семьи Аветисян к российской военной базе в Гюмри внимание особенно пристальное. На днях пропал российский военнослужащий, но его благополучно обнаружили, потом убили другого военнослужащего? Может ли ситуация обостриться? Начнем с убийства семьи Аветисян. Обнаруженные нами документы позволяют заключить, что в деле убийства сыграли роль обстоятельства, связанные с ситуацией на российской базе. К сожалению, подобающее расследование так и не провели. Но допрос командующего российской базой сразу после убийства, а затем увольнение заместителя по тылу говорят о многом. Кстати, командира так и не допросили в суде, его перевели, по некоторым данным, в Восточную Украину. Непосредственных командиров Пермякова также не вызвали на судебный допрос. Вопрос, что заставило Пермякова покинуть базу, так и не нашел ответа. Официальная версия о том, что он искал деньги, чтобы переметнуться в Турцию, так и не получила доказательств. Хочу также отметить, что армянской стороне не удалось провести полноценное расследование, поскольку российская сторона не только не обеспечила необходимые условия, но и чинила препятствия. Нам не известны и обстоятельства, которые были рассмотрены в ходе судебного процесса по делу, незаконно возбужденному российской стороной. В связи с пропавшим и нашедшимся несколько дней назад российским солдатом также немало вопросов. Российская сторона лишь спустя два дня заявила о пропаже военнослужащего. То ли он вышел с базы, то ли со своей квартиры – не ясно. Я не знаю, почему военнослужащий не хотел вернуться на базу в срок. Оправдания типа того, что он был не трезв, не снимает мой вопрос о ситуации на базе. И третье – что касается убийства военнослужащего, в котором, как говорят, обвиняют жителя Гюмри и отмечают, что убийство было совершено по бытовым мотивам. И это тоже говорит о том, что на российской базе есть серьезные проблемы с дисциплиной, отношением командиров к военнослужащим и прочее. Армянское общество не имеет об этом подобающей информации. Мы не знаем, что происходит в стенах базы. Во-вторых, убийство могло быть вызвано поведением военнослужащего. Я с сожалением должен сказать, что не надеюсь на полноценное расследование преступление и получение ответов. Расследование дела об убийстве Аветисянов указало, что армянским следственным и правоохранительным органам не хватает смелости осуществлять все предусмотренные законами РА мероприятия. Наличествует политический фактор, обусловленный отношением властей России к армянским властям как вассальным. Есть еще одна проблема – мы не раз ставили вопрос о том, чтобы создать механизм мониторинга российской базы со стороны РА. Может ли это сказаться на двусторонних отношениях? Армянская сторона может выдвинуть требования, только если будет воспринимать армяно-российские отношения как равноправные. Пока в наших отношениях нет равноправия, риски пребывания российской базы в Армении будут только нарастать. Ответственность за это несет в первую очередь армянская сторона, которая избегает претензий в адрес России. Генпрокурор Армении, вроде, так и не получил ответа на свое письмо российскому коллеге. Иного и ждать не приходится. Но ситуация в вооруженных силах РФ – коррупция, нарушения прав человека и прочее, не могут обойти 102-ю базу. Все это говорит о том, что хотя российская база по договору выступает как гарант безопасности Армении, на деле она является вызовом безопасности. И еще – на примере других стран мы не раз видели, как Россия осуществляет провокационные действия. И если учесть обеспокоенность российских властей в связи с нарастающими антироссийскими настроениями в Армении, то для их трансформации и отвода общественного внимания, я не исключаю, могут быть и провокации. После этого российская сторона может нарастить присутствие в стране и вмешательство во внутренние дела РА.