Армении с ее подбедоносной армией не следует напрашиваться на встречу

Наш собеседник – политолог Левон Ширинян. Господин Ширинян, в азербайджанской прессе появились сведения о намеченной на 27 апреля встрече министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Что может дать эта встреча Армении? Думаю, будет обычная протокольная встреча, смысла в которой я не вижу. Было бы лучше, если армянская сторона показала бы характер и не согласилась на всречу до выполнения выдвинутых условий, скажем, прекращения выстрелов на границе и прочее. Но ожидать такого было бы наивно. На деле ничего не может произойти – регион трясет, Трамп активировался, Эрдоган берет новые высоты, в Азербайджане власть окончательно сосредоточилась в руках одной семьи, а армяне едят пироги. Когда в 1920 году делегация во главе с Левоном Шантом добралась до Москвы, якобы, чтобы найти язык с большевиками, говорили, что армянская делегация в Ростове в это время ела пироги. Так что, в таких условиях ничего ожидать не приходится. До января этого года Армения, по сути, отказывалась от встеч с азербайджанцами, выдвигая условия. С чем связано согласие на сей раз? Посмотрите – каждый день говорят о том, что Азербайджан не выполняет условия, при этом Армения с ее победоносной армией выпрашивает встречи. Армения должна категорически отказываться от встреч в таком формате. Три принципа Минской группы смертельны для Армении, они могут породить только новую войну. Между тем, 14 декабря 1960 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о предоставлении независимости деконлонизированным народам, в которой не только гарантируется независимость подобных народов, но и предусматриваются санкции против страны-колонизатора. Я не знаю, почему армянская сторона все время избегает этого пути. Почему власти Арцаха не берут инициативу в свои руки? Армении нужно отказаться от переговоров, заявить, что она является не стороной конфликта, а гарантом, и если есть вопросы, говорите с Арцахом. На днях министр обороны Ирана заявил, что Армения и Азербайджан не должны позволять вмешательства третьей стороны в карабахское урегулирование. Как вы расцениваете это заявление? Да, наш могучий друг Иран категорически против присутствия в регионе третьих стран. Американцы сейчас заняты, и понятно, что заявление Ирана касается прежде всего России. Во-вторых, оно касается США, а может, Турции. В любом случае, заявление Ирана нам на руку, хотя присутствие американцев нам необходимо для уравновешивания российской доминанты. Мы должны неустанно утверждать, что Арцахская проблема решена, и вопрос в признании независимости. Хотя если даже не будет признания, суть от этого не изменится. Я бы, например, ссылался на решение Генассамблеи ООН от 1960 года и заявлял бы, что являюсь гарантом Арцаха, и если кто-то на него посягнет, то получит Искандеры. Какова вероятность применения Искандеров на данном этапе? Я бы использовал их на 100%. Для этого нужно государственное, национальное мышление. Вопрос в том, что мы сами в себе не уверены. Какими могут быть последствия ирано-американского обострения для Армении? Такой угрозы нет, хотя экономические трудности будут. Нам нужно повысить уровень сотрудничества с Ираном во всех отраслях. Мы не представляем угрозы для США. Армянское лобби в Вашингтоне работает день и ночь, и у нас не будет проблем, и американцам нужно все время говорить, что если они будут препятствовать, то армянам придется броситься в объятия русских. Проблемы, конечно, будут: назначение Трампа было не обычными выборами, меняется весь механизм. А наше дело – поддерживать с Америкой добрососедские отношения. Как армянская дипломатия противостоит вызовам? Мы готовы к любому развитию событий? Внешнюю политику Армении следует проводить тем, кто знает историю Первой республики не с подачи российской историографии. Есть ли такие люди в МИД? Сейчас та же история – те же противники, те же союзники. Нам нужно два важных компонента в государстве – социальный и правовой, если добиться решения этих задач, все остальное решится.