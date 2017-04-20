Противник заметил изменения на границе

Думаю, власть уже освободилась от Хачатурова, потому что структура, которую он возглавил, несерьезна. Так что, не стоит обращать внимание на назначение несерьезного человека в несерьезную структуру. Хачатуров несет ответственность не только за апрельские события, но и за то, что произошло после апреля. Хачатуров не занимался армейским строительством, хотя занимал должность начальника Генштаба.

Не стоит особо воодушевляться, тем более, что Франция со времен Наполеона была проармянской. Франция может позволить себе по достоинству оценить достойный народ. Франция – сопредседатель Минской группы ОБСЕ и всегда сохраняла объективность, в отличие от России. Россия вооружает Азербайджан и, будучи стратегическим союзником Армении, буквально грабит ее. Электросети, связь, газ, рудники – все захвачено Россией. И нужно реально оценивать отношение стран к Армении.

В прошлом году было заключено соглашение о размещении на границе средств глубинной разведки, которые позволят наблюдать за передвижением противника и определять, какая сторона нарушает перемирие. Это было выгодно армянской стороне и не выгодно азербайджанской. Речь об этом, а не о дополнительных вооружениях.

Убежден, что противник заметил то, что происходит – инженерные сооружения, вторая, третья линия обороны. Укреплена передовая, размещено большое количество оборудования. В феврале, когда они предприняли попытку продвижения, армянской стороне удалось уничтожить их саперов и тем самым пресечь вылазку. Это то, что в свое время должен был сделать Хачатуров.

Есть и другой вопрос: многое из того, на что люди раньше не обращали внимания, сейчас оказалось в самом центре внимания, и командование армии стало более подотчетным.

Этот концепт был в самом начале формирования армии, но потом такие, как Хачатуров, создали армию по советской модели. Сейчас верховному главнокомандующему следует отстранить Мовсеса Акопяна, других нажившихся на армии генералов, чтобы люди поверили в концепцию.

Что касается закона о 1000 драмов, с одной стороны, хорошо, что раненые солдаты будут получать достойную компенсацию, но прежде министру следовало бы пресечь грабеж в армии и привлечь виновных к ответственности.

Общество должно убедиться, что в армии нет коррупции, но если не будет привлечения к ответственности, никакой армии-нации не получится.

Сейчас офицер служит в армии, но было бы желательно, чтобы он не отрывался от дома. Да, он офицер, но не смертник же. Офицер оторван от семьи, и я буду только «за», если все эти предложения найдут практическое решение.